Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntü! Önce bıçakladı, sonra kolundan tutup yerde sürükledi

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Birecik#Bıçaklı Saldırı
Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntü Önce bıçakladı, sonra kolundan tutup yerde sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 13:21

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle Dündar K.’yi bıçakla yaralayan Mehmet Y., daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi. O anları cep telefonuyla çeken kadın ve çocuklar, Mehmet Y.'nin Dündar K.’ye daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Otomobille boş bir alana giden Mehmet Y. ile Dündar K. arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.’yi bıçakladı. Yaralanan Dündar K., otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. 

DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER

Arkasından giden Mehmet Y., Dündar K.'yi yere düşürdü. Mehmet Y., kanlar içerisinde kalan Dündar K.’yi yerde sürüklemeye başladı.

Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.’nin Dündar K.'ye daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.’yi bırakan Mehmet Y., otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fatma Mavi cinayetinde flaş gelişme: Tanık ifadesini değiştirdiFatma Mavi cinayetinde flaş gelişme: Tanık ifadesini değiştirdiHaberi görüntüle

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şüphelinin Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Y. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Eski eşinin üzerine yanıcı madde döküp yakmıştı Akıl sağlığı yerinde çıktıEski eşinin üzerine yanıcı madde döküp yakmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Birecik#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç