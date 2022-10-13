Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntü! Önce bıçakladı, sonra kolundan tutup yerde sürükledi

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Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Otomobille boş bir alana giden Mehmet Y. ile Dündar K. arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.’yi bıçakladı. Yaralanan Dündar K., otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı.

DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER

Arkasından giden Mehmet Y., Dündar K.'yi yere düşürdü. Mehmet Y., kanlar içerisinde kalan Dündar K.’yi yerde sürüklemeye başladı.

Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.’nin Dündar K.'ye daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.’yi bırakan Mehmet Y., otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şüphelinin Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Mehmet Y. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.