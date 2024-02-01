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Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı! 6 Şubat depremleri detayı...

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#Şanlıurfa#Ev#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 09:03

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

OSMANİYE’DEN GELİP ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gitti.

Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı 6 Şubat depremleri detayı...

UYUDUKLARI SIRADA EV ÇÖKTÜ

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

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Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı 6 Şubat depremleri detayı...

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Ev#Deprem

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