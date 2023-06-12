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Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

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#Şanlıurfa#Bozova#Boğulma
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 14:38

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla piknik yapan Ziya K. (12) serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. İddiaya göre yüzme bilmediği için bir süre suda çırpınmaya başlayan çocuk, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

İhbarla bölgeye giden su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada, Ziya K.'nın cansız bedenine ulaştı. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Bozova#Boğulma

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