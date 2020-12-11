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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

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Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Bilal Karaağaç (47), yaşamını yitirdi.

Siverek'te elektrikçilik yapan Bilal Karaağaç, dün ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki İncaz Mahallesi'ne gitti. Arızalı olan trafo direğine çıkan Karaağaç, çalışırken akıma kapıldı. Karaağaç'ın akıma kapıldığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler tarafından direkten indirilen Karaağaç'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası Karaağaç'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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