Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akraba Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri tartışmaya başladı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla büyüyerek, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Ağır yaralı olan Kasım Yumru ile Naif Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kasım Yumru ile Naif Gül’ün cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların olduğu Viranşehir Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarında ise polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavganın meydana geldiği Konakyeri Mahallesi'ni giriş- çıkışlara kapattı. Polis ise yaralıların bulunduğu hastane ve çevresini ablukaya aldı. Jandarmanın kavgaya karışanların yakalaması için çalışması sürüyor.