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Gündem
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da antika eşya hırsızı yakalandı

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Şanlıurfa’da antika eşya hırsızı yakalandı
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ŞANLIURFA’da bir evden yaklaşık 40 bin TL değerinde antika eşya çalan şüpheli yakalandı.

Dedeosman Mahallesi’ndeki bir evden antika bakır tabak ve tepsilerin de olduğu 40 bin liralık eşya çalındı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, taksi ile mağaralar bölgesine gittiği tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi.Ekipler, düzenlenen operasyonla adı açıklanmayan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan antika eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa’da antika eşya hırsızı yakalandı

 

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