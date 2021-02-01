Şanlıurfa’da antika eşya hırsızı yakalandı

Dedeosman Mahallesi’ndeki bir evden antika bakır tabak ve tepsilerin de olduğu 40 bin liralık eşya çalındı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, taksi ile mağaralar bölgesine gittiği tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi.Ekipler, düzenlenen operasyonla adı açıklanmayan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan antika eşyalar ise sahibine teslim edildi.