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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Sandıklı’da orman yangını

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Sandıklı’da orman yangını
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AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangında 200 dekar zarar görürdü.

Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını haber alan Alagöz köyü muhtarı Ramazan Çetinkaya, itfaiyeden yardım istedi. Alagöz köyü sakinleri yangına müdahale ederken, bölgeye gelen Sandıklı Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün arazözleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangın sonrası 200 dekar alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

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