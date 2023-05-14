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Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

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#Rize#Kalp Krizi#Seçim
Sandık başında kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:28

Rize’nin Pazar ilçesinde çay alım yerinde kurulan sandık başında kalp krizi geçiren AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt, sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kurt’a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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#Rize#Kalp Krizi#Seçim

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