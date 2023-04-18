'Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum'

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TÜRKİYE Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurdeleyi kesmesiyle törenle hizmete girdi. İş hayatına dair tüm ihtiyaçların karşılanacağı ve finans dünyası için bir çekim merkezi olacak merkezin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İstanbul Finans Merkezi Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, bölgesel ve ilerleyen ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. İnşasına 2013 yılında başladığımız bu projeyle Merkez Bankası, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul’a taşımaya karar verdik. Böylece toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik. Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir. Türkiye’nin ilk eser sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikasının ihracıyla elde edilen 600 milyon lira değerindeki fonu projemizdeki çevre dostu yeşil binalarla kullanıyoruz.

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YENİ BİR FİNANSAL EKOSİSTEM

İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu merkez 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul’da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. Farklı illerimize ve şehrimizin farklı yerlerine dağılmış olan kurumlarımızın bir araya gelmesi, bu ekosistemin oluşmasının ilk adımıdır.

YATIRIM ÇEKME POTANSİYELİ

Tüm bunların yanı sıra İstanbul Finans Merkezi uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak yatırım çekme potansiyelimizi de arttıracaktır. Tasarrufları yeni finansal araçlara yönlendirmek suretiyle ekonomiye kazandıracaktır. Ama bu merkezin asıl değeri ne kadar stratejik ve vizyoner bir proje olduğu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır. İstanbul Finans Merkezi’yle Türkiye yıllardır dışlandığı bir alanda artık ben de varım diyebilme iradesi ve cesareti göstermiştir.

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İKİ FARKLI ANLAYIŞ ARASINDA SEÇİM

Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihinde yapılacak bir seçim sürecinin içinde bulunuyor. Sadece adaylar, sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız. Biz milletimizin tercihinin son 21 yıldır olduğu gibi yine eser, hizmet ve yatırım siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. 14 Mayıs’ta inşallah bir kez daha milli irade tecelli edecek, aziz milletimiz bismillah diyerek Türkiye Yüzyılı’nı başlatacaktır. Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak Allah’ın izniyle sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum.

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DEMEK TEFECİLERLE ANLAŞIP SÖZ ALDI

Seçim dönemleri, siyasetçilerin siyasi partilerin ve ittifakların kantara çıktığı günlerdir.Üzülerek ifade etmek isterim ki muhalefetin Türkiye’yi yönetebilecek, ülkemizi hedeflerine, milletimizi de hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı bu arada ortaya çıkmıştır.

Tespitlerimizi haklı çıkartacak pek çok vahim örnek var. Her şeyi bedava verme, batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere’den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü anlaştı, onlar ona havada, karada sözler verdiler. O da o sözleri aynen geldi, aktarıyor.”

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SOĞANA VURSA LÜKSÜ BOZULUR

- CUMHURBAŞKANI, son dönemde soğan fiyatlarındaki yükselişle gündemde olan tartışmalara ilişkin şöyle konuştu: “Millet yol mu yiyecek? Lafa bak. Önünde de ne var? Profesörler kızmasın ama Prof. yazıyor. ‘Köprü mü, viyadük mü, havalimanı mı yiyecek? Soğandan, domatesten haber ver.’ Ya benim Anadolu köylüm onları gayet iyi biliyor. Ama sen ne soğanın lezzetini bilirsin, şöyle soğanı masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun? Dağıtamaz. Onların lüksünü bozar.

EKONOMİ CAHİLİ

Ekonomi cahili eser ve hizmet düşmanı olmuştur bunlar. Bırakın ekonomiden anlamayı, bırakın hesap uzmanı olmayı, dünyayı az buçuk takip eden hiç kimse bile böyle bir cümle kurmaz. Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar, nakliyeci malzeme taşır, yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur, elbette yol yenmez ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür, helal rızık götürür. Yani yol sadece yol değildir.”

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KILIÇDAROĞLU'NA: UÇAKLARI SATACAKMIŞ

- ERDOĞAN “Biz yol yaparak, otoyol yaparak 31 yeni havalimanı inşa ederek bay bay Kemal ve ortaklarının özel uçakla il il dolaşmasını da kolaylaştırdık. Ne diyor, gelince uçakları satacakmış. Peki ya şimdi uçak kiralıyorsun, onunla gidiyorsun. Demek ki kiralayacak imkânları da var. Bu millet, bu milletin kendi uçaklarını inşallah bunlara asla devretmeyecek” dedi.

AÇILIŞSIZ GÜNÜMÜZ YOK

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi’nin Geleneksek Büyük Üsküdar İftarı’nda İstanbullular ve depremzedeler ile bir araya geldi.

Üsküdar sahilde düzenlenen iftarda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de, biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkaları makam peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde koşsa da, biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız.

Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir ümmetiz. Bir milletiz. Bizler emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden bir Cumhur İttifakıyız. Bizler başta 14 milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere 85 milyonun mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakıyız. Rabbim ömür, milletimiz de destek verdikçe inşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz icraatsız, açılışsız ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından Üsküdar Nevmekan’da gençlerle bir araya geldi.