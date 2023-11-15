×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sancaktepe'de korkunç olay: Taksi şoförü aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sancaktepe#Taksi#Taksi Şoförü
Sancaktepede korkunç olay: Taksi şoförü aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 11:48

İstanbul Sancaktepe'de bir taksi şoförü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Taksi şoförünün ölümüyle ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Fatih'te bir taksi durağına bağlı çalışan Niyazi Toros Yavuz'dan iş arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları, araç içinde bulunan takip cihazından taksinin Sancaktepe'de olduğunu tespit etti. Paşaköy Mahallesi'ndeki adrese giden arkadaşları Toros'un araç içinde cansız bedeni ile karşılaştı.

Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası Niyazi Toros Yavuz'un silahla vurulduğu belirlendi.

Toros'un cenazesi detaylı inceleme için Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sancaktepe#Taksi#Taksi Şoförü

BAKMADAN GEÇME!