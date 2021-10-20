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Sancaktepe'de hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı

#İSTANBUL#Sancaktepe#Kaza
Sancaktepede hafriyat kamyonu yan yattı Yol trafiğe kapandı

Sancaktepe'de hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı, kamyondaki molozlar yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Şile yolunu Pendik Kurtköy'e de bağlayan yol kapandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Pendik'e doğru ilerleyen 41 AAV 667 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kamyondaki molozlar ise yola saçıldı.

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Yan yatan kamyon nedeniyle yol kapandı. Şile Yolu'nu Pendik-Kurtköy'e bağlayan Paşaköyü Yolu Caddesi'nin trafiği geçici olarak Sancaktepe istikametine yönlendirildi

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