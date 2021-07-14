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GeriGündem Sancaktepe'de annesine dehşeti yaşattı! Nedeni şaşkına çevirdi
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Gündem
Zeki GÜNAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de annesine dehşeti yaşattı! Nedeni şaşkına çevirdi

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sokak ortasında iddiaya göre 10 bin liralık cep telefonu isteğini reeddeden annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler, engelledi. Şüpheli Hüseyin B., gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı. Anne Salise B. olay sonrası, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi.

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  • Sancaktepede annesine dehşeti yaşattı
  • Sancaktepede annesine dehşeti yaşattı
  • Sancaktepede annesine dehşeti yaşattı
  • Sancaktepede annesine dehşeti yaşattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı. Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi sokakta darbetmeye başladı. Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti. Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.'ye müdahale etti. Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

"HER ZAMAN BUNU YAPIYOR EVLAT İŞTE, ATSAN ATILMIYOR"

Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu.

Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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