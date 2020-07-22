Sanat dünyası isyan etti

Tarkan: Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiçbir işe yaramadı, yaramıyor... Katillere hak ettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek?



Işın Karaca: Ne istedin yahu! Ayrılığın neresini anlamadın! Fiziksel gücün daha çok diye boğ, yak bir de beton dök! Bu ne hırs! Bu ne acımasızlık! Bu kadına şiddet değil! Kadına vahşet! Ah Pınar!

Sunay Akın: Bir kadınımız daha katledildi! Ormanları, hayvanları, kadınları katledilen, çocukları cinsel söylemlere maruz kalan bir ülkede hiç kimse demokrasiden, ilerlemeden ve huzurlu bir gelecekten söz edemez.

Deniz Seki: Dünyalar güzeli bir kızımızı daha kaybetmemek için daha kaç can gitmesi gerekiyor? Artık yeter! Gerekli yasaların acilen çıkarılması ve bu cani katillerin en ağır cezayı alması gerekiyor. Kadın cinayetleri artık son bulsun. Allah acılı ailesine sabırlar versin. Dilerim bunu yapan kanı bozuk en ağır cezayı çeker. Kaan Yıldırım, Pınar Gültekin’in fotoğrafını paylaşarak ‘Yeter’ diye yazdı.

Fazıl Say: Bu gidişat çok kötü, berbat, çok ama çok korkutucu. Bu vahşileri yetiştiren bir toplumun parçasıyız, nelere gücümüz yeterken önleyemedik bu hasta ruhların bir tanecik yaşamımızı yok edişini. Zedeleyerek veya öldürerek. Sırada kim var? Sen mi ben mi?

Tuba Ünsal: Gencecik bir kız daha hayatından söküldü, arkasında ağlayan bir anne bırakarak. Erkek evlat anneleri, biz en temelinde bu eşitliği evlatlarımıza işlemeliyiz. Ağam, paşam diye büyütülen bu çocukların bozuk temelini biz atıyoruz.

Demet Akalın: Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya!

Hadise: Haberi gördüğümden beri yazıp yazıp siliyorum birçok şeyi. Bela okumak, küfür etmek, lanetlemek. Hepsini yaptık! Ama hâlâ bir çözüm bulunamadı kadına şiddete! Çok üzgünüm Pınar...

Alişan: Gencecik hayatının baharında bir kızımız daha vahşice öldürüldü. Hem de evli ve üstelik kız çocuğu olan bir yaratık tarafından. Sebep kıskançlıkmış! Allah sizin belanızı versin. Sizin gibi yaratıklarla aynı havayı solumak istemiyorum. İdam cezasının bunun gibiler için çıkmasını istiyorum. Bu yaratıkların okumuşu, cahili, evlisi, bekarı, yaşlısı genci yok. Aramızdalar ve yaşıyolar malesef! O yüzden idam! Başka çözüm yok!

Beren Saat: Güle güle Pınar. Ne yazık ki bizi korumak istemiyorlar.

Doğa Rutkay: Elveda Pınar. Yine elimiz kolumuz bağlı bir elveda. Dilin ucunda durmayan acı sözlerle ve tekrarlanan çaresizlikle sana elveda. Tüm neşemizi al da git. Tüm beceriksizliğimizi tüm boş sözlerimizi al da git. Belki akıllandırır şimdi bu gidiş! Belki canilere nefes olmaz bu dünyada! Belki sondur gidişin tüm kadınlar için! Yetmeyen cezaları, çıkmayan derin yasaları al da öyle git.

Gülben Ergen: İstemedi seni şerefsiz! İçi katil, dışı sahtekar kılıklı beyefendi katil! Midesiz ahlaksız!

Gülşen: Kadın cinayetleri son bulsun artık yeter! Yasaların değişmesi, adımların atılması için daha kaç kadının canından olması gerekiyor? Kadına savaş açan bu zihniyet derhal değişmeli, değişecek!