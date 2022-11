Sanal seks davası

Haberin Devamı

İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne dava açan F.Y.’nin (58) iddialarına göre, M.Y. (60) 35 yıl önce kendisini zorla kaçırarak evlendi. Bu evlilikten de 7 çocukları oldu. En küçük sorunları büyüten M.Y., sürekli evde kavga ve tartışma ortamı yarattı. M.Y., eşini hiçe sayarak başka kadınlarla ilişki yaşadı. Sosyal medyada kendisini bekâr olarak tanıttığı kadınlarla sanal seks yaptı.

‘ÜZERİNE KAYNAR ÇAY DÖKTÜ’

M.Y.’nin en son kendisini bekâr olarak tanıtarak boya ve badana işi yapmaya gittiği bir kadınla ilişki yaşadığını dava dilekçesinde belirten F.Y.’nin avukatı, “Müvekkil, kocasını telefonla aradığında telefonu başka bir kadın açmıştır. Telefonu açan kadın müvekkile küfür etmiştir. M.Y.’nin sevgilisi olduğunu ve kendisini bekâr olarak tanıttığını müvekkile söylemiştir. Müvekkil, bu durum karşısında psikolojik ve manevi olarak yıpranmıştı. Evlilik hayatı boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören müvekkil, eşi tarafından ağır hakaretlere maruz kalmıştır. M.Y., bir defasında eşinin üzerine kaynar çaydanlığı bilerek döküp müvekkili yakmıştır. M.Y., müvekkile bir eş olarak yaklaşmamış, çocukların ve evin günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın olarak görmüştür. Müvekkilim bu bakımdan çok acılar ve üzüntüler çekmiş, tek başına bir kadın olarak hayata tutunmaya çalışmıştır. Müvekkilim, sürekli sanal ortamda seks yapan ve sosyal medya bağımlısı olan M.Y.’ye artık katlanamamaktadır. Bu evlilik çekilmez bir hale gelmiştir. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca evlilik birliğinde kusurlu olan M.Y.’nin eşine 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz” dedi.