Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sanal seks davası

Güncelleme Tarihi:

#Dava#Boşanma#Sanal
Sanal seks davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

F.Y., 7 çocuğunun babası M.Y.’nin kendisini bekâr olarak tanıttığı kadınlarla sanal seks yaptığını iddia ederek boşanma davası açtı. F.Y., 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka istedi.

Haberin Devamı

İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne dava açan F.Y.’nin (58) iddialarına göre, M.Y. (60) 35 yıl önce kendisini zorla kaçırarak evlendi. Bu evlilikten de 7 çocukları oldu. En küçük sorunları büyüten M.Y., sürekli evde kavga ve tartışma ortamı yarattı. M.Y., eşini hiçe sayarak başka kadınlarla ilişki yaşadı. Sosyal medyada kendisini bekâr olarak tanıttığı kadınlarla sanal seks yaptı.

‘ÜZERİNE KAYNAR ÇAY DÖKTÜ’

M.Y.’nin en son kendisini bekâr olarak tanıtarak boya ve badana işi yapmaya gittiği bir kadınla ilişki yaşadığını dava dilekçesinde belirten F.Y.’nin avukatı, “Müvekkil, kocasını telefonla aradığında telefonu başka bir kadın açmıştır. Telefonu açan kadın müvekkile küfür etmiştir. M.Y.’nin sevgilisi olduğunu ve kendisini bekâr olarak tanıttığını müvekkile söylemiştir. Müvekkil, bu durum karşısında psikolojik ve manevi olarak yıpranmıştı. Evlilik hayatı boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gören müvekkil, eşi tarafından ağır hakaretlere maruz kalmıştır. M.Y., bir defasında eşinin üzerine kaynar çaydanlığı bilerek döküp müvekkili yakmıştır. M.Y., müvekkile bir eş olarak yaklaşmamış, çocukların ve evin günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın olarak görmüştür. Müvekkilim bu bakımdan çok acılar ve üzüntüler çekmiş, tek başına bir kadın olarak hayata tutunmaya çalışmıştır. Müvekkilim, sürekli sanal ortamda seks yapan ve sosyal medya bağımlısı olan M.Y.’ye artık katlanamamaktadır. Bu evlilik çekilmez bir hale gelmiştir. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca evlilik birliğinde kusurlu olan M.Y.’nin eşine 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesini talep ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dava#Boşanma#Sanal

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat