MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'nde oda arkadaşını boğarak öldürmüştü! Yeni gelişme
GeriGündem Samsun'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'nde oda arkadaşını boğarak öldürmüştü! Yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Samsun'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'nde oda arkadaşını boğarak öldürmüştü! Yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'nde oda arkadaşını boğarak öldürmüştü! Yeni gelişme
Abone Olgoogle-news

Samsun'da 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söylemişti. Nadiye Yıldız'ı yastıkla öldüren Arife Kise (28) tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin Kadın Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. Hastanede 2 aydır 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, temizlik görevlisi E.G.’nin yanına gelerek, şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi.

E.G., durumu yetkililere bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastane görevlileri, Kise’yi başka odada gözlem altına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KORKTUĞU İÇİN BOĞMUŞ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Kise’yi ifadesinin alınması için Cinayet Bürosu’na götürdü. Kise’nin, polise verdiği ifadede, Nadiye Yıldız'ın kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından tekrar hastanede tedaviye alınan Kise, yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Samsunda Ruh Sağlığı Hastanesinde dehşet Uyurken öldürdü
Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet! Uyurken öldürdü
Aynı odada kaldığı hastayı, uyurken yastıkla boğarak öldürdü
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle