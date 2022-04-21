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Samsun'daki anıta saldırı büyük tepki çekmişti! O kuzenlere 5'er yıl hapis

#Samsun#Anıt#Saldırı
Samsundaki anıta saldırı büyük tepki çekmişti O kuzenlere 5er yıl hapis

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

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İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutanlar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

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9'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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'NAMAZA GİDECEĞİZ SANDIM'

İkinci kez hâkim karşısına çıkan Celali Rahman Fidan, "Ben Atatürk'ü bir değer olarak görüyorum. Pişmanım ve oradaki herkesten özür dilerim. Bunu cezadan yırtmak için söylüyorsam namerdim. Cezam neyse çekerim, hakkımda hayırlısı olsun. Uyuşturucu madde etkisindeydim. Batuhan'ın olaydan haberi bile yoktu" dedi.

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Batuhan Fidan ise, "Rahman abi bana gece 01.30'da mesaj attı. Uyumadığımı söyledim ve bana 'Sabah namaza gidelim' dedi. Ben de alkol aldığımı söyledim. 'Daha namaza var, sen artık içmeyi bırak' dedi. Sonra yanıma geldi. Sabah ben evden namaza çıkıyoruz sanarak çıktım. Hatta anıttayken de Rahman ağabeyin fotoğraf çekineceğini sanıyordum. Telefonum incelenebilir, fotoğraf çekmiş olabilirim. Anıtta herhangi bir hasar varsa, tarafımca karşılanabilir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

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İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a, 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verdi. Sanıkların cezasında indirim uygulanmadı.

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