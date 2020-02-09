Samsun'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun'da okullar tatil oldu mu?

Samsun'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medyada gülümseten yanıtlar verdi.



Samsun'da kent merkezine uzun bir aradan sonra yağan kar çocuklar tarafından sevinçle karşılanırken bazı öğrenciler kar nedeniyle okulların tatil edilmesi için sosyal medyadan Vali Kaymak'a mesajlar gönderdi.



Vali Kaymak, kar tatili bekleyen ve "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum." mesajını paylaşan öğrenciye, meteorolojik duruma göre bir açıklama yapacaklarını belirterek bugün için kendisine iyi eğlenceler diledi.



Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim." mesajını paylaştı.



Vali Kaymak'ın öğrenciye cevabı ise, "Yiğit Kaan'ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım." oldu.