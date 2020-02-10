Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 07:54,
Okullar tatil mi? Bugün (10 Şubat Pazartesi) hangi illerde okullar tatil edildi?
Bugün okullar tatil mi sorusu, sabah saatlerinde pek çok ilde öğrencilerin gündemindeki önemli sorulardan birisi oldu. İllerinde okulların tatil edilip edilmediğini merak eden binlerce öğrenci, sosyal medya hesapları aracılığıyla valiliklerin hesaplarını yakından takip etmeye başladı. Valiliklerden açıklama göremeyen öğrenciler ise bulundukları ilin valisine 'Bugün okullar tatil olacak mı?' sorusunu yöneltti. Bazı valilikler ise dün gece saatlerinde yurdun sosyal medya hesapları üzerinden okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte, bugün okulların tatil edildiği iller ve detaylı bilgiler
Okulların tatil edildiği iller gece yarısına kadar birçok ilin valiliği tarafından duyuruldu. Hava muhalefeti nedeniyle olası bir aksaklıkla karşılaşmamak amacıyla tatil edilen iller arasında en son Yozgat, Kastamonu, Çankırı ve Amasya yer aldı. Peki, başka hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, 35 ilde tatil edilen okullar hakkında valiliklerin yaptığı duyurular
10 ŞUBAT PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün yurdun pek çok merkezinde okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği bilgisi, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu. Kar yağışının normal düzeylerde olduğu bazı illerde ise öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla valiliklere 'okullar tatil mi?' sorusunu yöneltti. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, okulların tatil edildiği iller
10 Şubat Pazartesi günü için bazı illerde okullar tatil edildi. Hava muhalefetinin ileri derece olduğu birkaç ilde ise okulların tatil süresi valilikler tarafından 2 gün olarak açıklandı.
Okulların tatil edildiği bilgisi, valilik basın merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.
İşte, Ankara ve İstanbul'un aralarında olup olmadığının merak edildiği tatil edilen okullar listesi...
Tatil olan okulları görüntülemek için lütfen sonraki sayfalara geçiniz...
O İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
ERZİNCANda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:
"İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır.
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.
Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesinde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.
Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın 10 Şubat Pazartesi günü de sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.
Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi. Kar tatilini esprili bir dille duyurdu.
Samsun kent merkezine yağaan mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışı sevinçle karşılanırken kara doyamayan bazı öğrenciler sosyal medyadan Samsun Valisi Osman Kaymak’a ulaşarak kar tatili istedi.
Vali Kaymak ilk olarak, "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum" mesajı paylaşan Efe isimli öğrenciye, “Efecim talebini değerlendiriyoruz. Meteoroloji durumuna göre bir açıklama yapacağız. Sana bugün için iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle yanıt vererek ilerleyen saatleri işaret etti.
Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim" mesajını paylaştı.
Kaymak ise öğrenciye cevap olarak, “Yiğit Kaan’ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım” sözlerini kullandı.
Samsun Valisi Osman Kaymak okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere esprili bir dil kullanarak, “Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi 10 Şubat Pazartesi günü güzelce bir kar topu oynayın” ifadeleriyle duyurdu.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Sakarya’nın Hendek, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hendek’te 3, Karapürçek’te 2 ve Akyazı ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.
Yazılı açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Hendek ilçesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü Mahallelerinde, Karapürçek ilçesinde; Kanlıçay ve Ahmediye Mahallelerinde, Akyazı ilçesinde ise; Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlimmiye, Dutlar Gökçeler, Madenler, Kuloğlu Pınarbaşı, Sazmahallesi Yeniköy, Yağcılar Uzunlar, Dere Mahalle Çengeller, Şabanlar Tavşansuyu Sığırlık, Çamyurdu, Avdullar mahallelerinde taşıma yapılmayacak. Taşımalı öğrenciler 1 gün izinli sayılacak” ifadelerine yer verildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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