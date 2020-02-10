Okullar tatil mi? Bugün (10 Şubat Pazartesi) hangi illerde okullar tatil edildi?

O İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



ERZİNCANda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:



"İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır.



Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi.



Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesinde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.



Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.



Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın 10 Şubat Pazartesi günü de sürdürmesinin beklendiğini belirtti.



Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.



Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi. Kar tatilini esprili bir dille duyurdu.



Samsun kent merkezine yağaan mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışı sevinçle karşılanırken kara doyamayan bazı öğrenciler sosyal medyadan Samsun Valisi Osman Kaymak’a ulaşarak kar tatili istedi.



Vali Kaymak ilk olarak, "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum" mesajı paylaşan Efe isimli öğrenciye, “Efecim talebini değerlendiriyoruz. Meteoroloji durumuna göre bir açıklama yapacağız. Sana bugün için iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle yanıt vererek ilerleyen saatleri işaret etti.



Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim" mesajını paylaştı.



Kaymak ise öğrenciye cevap olarak, “Yiğit Kaan’ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım” sözlerini kullandı.



Samsun Valisi Osman Kaymak okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere esprili bir dil kullanarak, “Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi 10 Şubat Pazartesi günü güzelce bir kar topu oynayın” ifadeleriyle duyurdu.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.