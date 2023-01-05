Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Samsun’da okulda dehşet! Annesini öldürdü, annesinin erkek arkadaşını ağır yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kadın Cinayeti#Zerrin Büyük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 15:33

Samsun’da eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti babasında olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki şüpheli, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi (53) de okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu

.

Samsun’da okulda dehşet Annesini öldürdü, annesinin erkek arkadaşını ağır yaraladı

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

Haberin Devamı

İhbar üzerine okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun’da okulda dehşet Annesini öldürdü, annesinin erkek arkadaşını ağır yaraladı

17 YAŞINDAKİ ZANLI VE BABASI GÖZALTINDA

Annesini ve annesinin arkadaşını tabancayla vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı veliler panikleyip okula giderken polis, olayın okulla bir ilgisinin olmadığını belirtip şüphelilerin yakalandığını söyleyerek velileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Ünlü televizyoncu trajik şekilde öldü… Akılalmaz olayÜnlü televizyoncu trajik şekilde öldü… Akılalmaz olayHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Hatice’yi gözünden yaralayan sanıklardan tepki çeken savunmaHatice’yi gözünden yaralayan sanıklardan tepki çeken savunmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Kadın Cinayeti#Zerrin Büyük

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın