Ünlü televizyoncu trajik şekilde öldü… Akılalmaz olay: Karısı büyük acısının üzerine bir de tutuklandı!

37 YAŞINDAKİ EŞİNİ DAKİKALAR İÇİNDE KAYBETTİ!

“Ailem ve ben, Dax'in ani ölümüyle mahvolduk. Arkasında kalbi kırık bir aile ve tüm kalbiyle sevdiği iki kızını bıraktı” diye söze başladı Veronica. Veronica Tejera, New York polis teşkilatı memurları tarafından ‘bir çocuğu yaralanmaya açık bırakacak şekilde davranma' suçundan iki kez suçlanarak tutuklandı. Suçun iki kez gerçekleşmesinin, Veronica ve hayatını kaybeden eşi Dax’in 2 çocuklarını saatlerce bir başlarına bırakması ve iki ayrı çocukları için iki ayrı suçlama almaları. BAŞARILI TELEVİZYONCUNUN ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU

Dax Tejera’nın 23 Aralık’ta kalp krizi geçirerek aniden ölmesinin ardından ABC televizyonunun başında yer alan isim olan Kim Godwin “Arkadaşımız ve meslektaşımız Dax Tejera'nın dün gece aniden kalp krizinden vefat ettiğini üzüntüyle paylaşıyoruz. This Week With George Stephanopoulos'un baş yapımcısı olarak Dax'ın o programa olan enerjisi, tutkusu ve sevgisini katmasıyla birlikte ABC News kanalı ve siz izleyicileri her pazar sabahı parladınız. Aynı sevgi değerli kızlarına da yayıldı. Düşüncelerimiz eşi Veronica, çiftin iki küçük kızı ve tüm Tejera ailesiyle birlikte.” açıklamasını yapmıştı.

ANİ ÖLÜMÜN ARDINDAN OLANLAR HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ancak hiç kimse bu ani ölümün ardından yaşanacaklara hazır değildi ve herkes haber yayılınca büyük bir şok yaşadı. Dax Tejera ve eşi Veronica, iki küçük kızlarını bir otel odasında yalnız bırakıp New York'ta birlikte bir gece geçirmeye çıktıklarında başlarına geleceklerden habersizdiler. 37 yaşındaki ABC News yapımcısı, Noel'den iki gün önce eşi Veronica ile yemeğe gitmiş, biri beş aylık biri de iki yaşındaki kızlarını Manhattan'daki Yale Club otelinde yalnız bırakmıştı. Dax, yemekte aniden yere yığıldı. Hemen ambulans çağırdılar ve Veronica da kocasıyla birlikte ambulansa binerek hastanenin yolunu tuttu. Ama ne yazık ki geç kalmışlardı ve Dax Tejera, henüz 37 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti. ÇOCUKLARINI OTELDE YALNIZ BIRAKMIŞLAR!

Kocasını kaybetmenin şokuyla sarsılan 33 yaşındaki Veronica Tejera hastaneden ayrılır ayrılmaz polis tarafından gözaltına alındı. Birileri polisi aramış ve küçücük iki çocuklarının otel odasında yalnız bırakıldığını haber vermişti. Eğer o baş başa yemek sonuçlansa ve Dax hayatını kaybetmese o da eşiyle birlikte suçlamayı paylaşacak ve gözaltına alınacaktı. Şimdi ise genç anne hem eşini kaybetmekle hem de çocuklarının hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla karşı kaşıya kalmış oldu.

Acılı anne yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı:

“Dax 23 Aralık'ta fenalaştığında, hastaneye kadar bir ambulansta ona eşlik ettim. Onları kamerayla izlerken hem yakın bir arkadaşımdan hem de ailemden çocuklarımın otel odasına koşarak onlarla ilgilenmelerini istedim. Otel arkadaşımın içeri girmesine izin vermedi ve onun yerine polisi aradı.” Genç kadın gözünün çocuklarının üzerinde olduğunu anlatıyordu: “Çocuklarım uyurken onlara göre ayarlanmış iki kameramız vardı ve onlardan uzakta olduğum zamanlarda onları yakından takip ettim. Kızlarım zarar görmedi. Ama bunun kötü bir karar olduğunun farkındayım.”

Veronica Tejera’nın 12 Ocak'ta Manhattan Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı açıklandı.

EŞİ DE ONUN GİBİ YAPIMCI, GERİDE İKİ ÇOCUĞUNU VE GÖZÜ YAŞLI KARISINI BIRAKTI

Miami, Floridalı olan 1985 doğumlu Dax Tejera, ünlü bir Amerikan televizyon yapımcısı, sosyal medya influencer’ı, medya yüzü, gazeteci, yönetici ve girişimciydi. Bu yetenekli adam, son 5 yıldır ABC News'te Sorumlu Yapımcı olarak çalıştığı için ülkede popülerdi. Bunun dışında medya alanında da büyük bir deneyime sahipti. Sosyal medyada sayısız takipçisi olan Dax, eşi Veronica ile 2019 yılının ağustos ayında evlenmişti. Bu evlilikten doğan iki kızları şimdi hem babasız kalmış oldu hem de annelerini bekleyen cezadan habersizler. Ella ve Sofya’yı tehlikeye atmakla suçlanan anneleri Veronica da ölen eşi gibi haberci ve yapımcı. Talihsiz kadın yıllardır Washington Post’ta üst düzey bir yapım sorumlusu olarak çalışıyordu.