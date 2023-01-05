Serveti her geçen gün eriyor ama umurunda değil: Aile babası olarak hamile eşinin fotoğrafını paylaştı

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HARVARD'DAKİ DÂHİYİ BİR GÜN TÜM DÜNYA TANIDI

Sadece Amerika’nın değil dünyanın en iyi üniversitelerinden sayılan Harvard’da psikoloji ve bilgisayar bilimleri bölümlerini bir arada okuyan Mark Zuckerberg için daha o yıllarda yazılım dehası demeye başlamışlardı. Üniversite yurdundaki arkadaşlarıyla hayata geçireceği Facebook projesi onu yakın gelecekte çok zengin edecek ve yaşını başını almış anne babalarımızın ve hatta onların da anne babaları tarafından kullanılmaya başlanacaktı. SOSYAL MEDYANIN ÇOĞU ONUN ELİNDE

Mark Zuckerberg, Facebook’un ardından Instagram ve Whatsapp gibi platformları da satın almıştı. Tüm şirketlerine birden Meta adını koyan teknoloji devi, bu şirketlerde yaptığı bir dizi yenilikten sonra kan kaybetmeye başladı. Özellikle de Metaverse denen ve sanal bir dünya üzerinden internete bağlanmayı sağlayan yeni yatırımı pek de sevilmedi. Bunun sonucunda da şirketi Meta'nın hisse fiyatı 2022'de yaklaşık yüzde 60 düştü. Bu normal koşullarda bir şirketi batırmaya bile uzanabilecek büyük bir başarısızlık. Ancak Mark Zuckerberg bununla pek de ilgileniyormuş gibi görünmüyor.

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EŞİYLE TUVALET İÇİN SIRA BEKLERKEN TANIŞMIŞ

Mark Zuckerberg ve 37 yaşındaki eşi Priscilla Chan Harvard’da öğrenciyken tanıştılar. Okulda verilen bir partiye katılan ikili tuvalet sırasında beklerken karşılaşmış, bu ilk karşılaşma sonrasında aşka dönüşmüştü. Priscilla Chan, ülkenin en iyi okulundan mezun başarılı bir pediatrist yani çocuk doktoru. Bu sıfatın yanına Mark Zuckerberg’le evlenip onun büyük servetine ortak olduktan sonra ‘hayırseverlik’ payesini de ekledi. Çift tanışmalarından kısa süre sonra sevgili olmuştu ama evlenmeleri dokuz yıl sürdü. 2012'de, evlerinin arka bahçesinde çok sade bir törenle evlenen çift bugünü özellikle seçmişti. Çünkü Mark Zuckerberg’in şirketi Facebook, bu sade nikahtan tam bir gün önce halka açılmıştı. AİLELERİ GİDEREK BÜYÜYOR

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İkili o tarihten beri ailelerini büyütmeyi sürdürdü. 31 Temmuz 2015'te Zuckerberg, bir kız bebek beklediklerini ve eşi Priscilla Chan'ın daha önce üç kez düşük yaptığını açıkladı. Kızları Maxima Chan Zuckerberg, 1 Aralık 2015'te doğdu. Çift bir Çin Yeni Yılı videosunda kızlarının Çince adının Chen Mingyu olduğunu duyurdular. İkinci kızları August, Ağustos 2017'de doğdu. Mark ve Priscilla bebeklerine doğduğu ayın adını vermeyi seçmişlerdi. 21 Eylül 2022'de Zuckerberg, kendisinin ve Chan'ın 2023'te doğacak olan üçüncü kızlarını beklediklerini duyurdu. Çiftin ayrıca Facebook'ta iki milyondan fazla takipçisi olan Beast adında bir Puli cinsi köpeği var. 2022 ONUN İÇİN İYİ GEÇMEDİ

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2022 Mark Zuckerberg için pek de iyi geçmedi. Şirketi finansal açıdan zorluk yaşayan ve yaptığı yeni atılımlar beğenilmeyen Zuckerberg yine de halinden memnun görünüyor. Yılbaşında yaptığı bir Instagram paylaşımında '2023'te gelen aşk'ı kutlayan aile babası hamile eşinin iyice büyüyen karnını sevgiyle okşadığı bir fotoğrafa yer verdi. Meta şirketlerinin sahibi fotoğrafın altına 'Mutlu Yıllar! İşte 2023'te gelen tüm maceralar ve aşklar için.' yazmıştı. Üstelik fotoğraf için Mark bir smokin, eşi Priscilla da ışıl ışıl bir tuvalet giymişlerdi.

İlk kızlarının doğumundan sonra çift, kamuya açık bir mektup paylaşıp, paralarının çoğunun çocukları yerine hayır kurumlarına verileceğini duyurmuştu. Mark Zuckerberg’in şirketi, sanal gerçekliğe ve 'metaverse'e tartışmalı bir yatırım yapmak için milyarlarca dolar harcadığı için 600 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Meta o zamandan beri işe alımları dondurdu ve binlerce çalışanı işten çıkardı. Şirketin son açıklamasına göre, Zuckerberg'in servetinin neredeyse tamamı, 350 milyondan fazla hisseye sahip olduğu için Meta hissesine bağlı. Yani dahi iş insanının serveti aslında giderek eriyor.

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Priscilla Chan, bu konularda eşiyle fikir birliği içinde. “Onların işleri var, sorumlulukları var. Onları da işe götürüyoruz. Mark ve benim ne yaptığımızı, nasıl katkıda bulunduğumuzu görmeleri için ikisini de ofise götürüyoruz.” diyor. Çift aynı zamanda her gece yatmadan önce kızlarıyla oturup, kendine ve sağlığına dikkat etmek, arkadaşlarına ve ailesine değer vermek ve başarmak da dahil olmak üzere 'hayatta en önemli' olduğunu düşündüğü şeyleri tartışıyormuş.

Chan, The Times'a verdiği bir söyleşide kendisinin ve kocasının ebeveynlik görevlerini paylaştıklarını söyledi. Priscilla Chan onları sabahları hazırlarken Zuckerberg de yatmadan önceki işleri hallediyor. Ayrıca Priscilla Chan’in söylediğine göre küçük kızları August üç yaşından beri babasıyla kod yazıyor. Yani zaten belli ki hepsi dâhilerden oluşan bu aileye 2023’te yeni bir dahi bebek katılıyor.