Güzel yıldız dördüncü çocuğuna hamile... Egzersiz işe yaramadı: Göbeği bebeklerle dolu Ryan Reynolds diyetinde!

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BU MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI HERKES MERAK EDİYOR

Belki de bu evliliğin bu kadar mutlu devam etmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu olmuştur kim bilir… Birbirlerinin doğum gününü kutlarken, saçları başları dağınık fotoğraflarını paylaşıp altına aşk sözcükleri döşerken, çocuklu hayatlarını anlatırken hep neşeliler. Ara sıra sosyal medyadan atıştıkları, kendi aralarında tabiri caizse ufak tefek iğnelemeleri de olmuyor değil. Ama tüm bunlar ilişkilerin ve uzun süren aşkların nişanesi olarak kabul edilmiyor mu zaten genel manada? Kimden bahsettiğimiz belki de çoktan belli olmuştur şimdiye kadar. 10 YIL VE 3 ÇOCUK... 4'ÜNCÜ DE YOLDA!

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Biri ‘Gossip Girl’ (Dedikoducu Kız) dizisiyle karşımıza çıkıp kalplerimizi daha gencecikken çaldı, diğeri uzun süren Hollywood kariyerinde süper kahramanlık mertebesine ulaşarak tüm dünyanın bayıldığı bir aktöre dönüştü. 46 yaşındaki Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds ve Amerikalı aktris Blake Lively, 2012’den beri evli, mutlu ve çocuklu. Hani bazen ünlü çiftler mutluluklarını dünyanın gözüne sokarcasına yaşar da hepimiz aslında bu ilişkide yolunda gitmeyen şeyler olduğunu biliriz. Ve bu hisler bizi yanıltmaz ve 2 gün önce aşk sözleri söyleyenler 2 gün sonra karşımıza kanlı bıçaklı düşman gibi çıkar. Ryan Reynolds ve Blake Lively’nin bu mutlu halleri o kadar doğal, o kadar kendiliğinden ki onların aşkından şüphe duymak pek de kimsenin aklına gelmiyor. Nazar değmesin diyerek devam edelim.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

Evlilikleri 10 yılı deviren çift halihazırda James (8), Inez (6) ve Betty'nin (3) ebeveynleri. Bu 10 yıl boyunca kırmızı halıya ne zaman çıksa ya hamile ya da yeni doğum yapmış olan Blake Lively’yi görenler, çift artık çocuk yapmayı bırakır herhalde dedi ama yanıldı. Geçen yılın eylül ayında dördüncü kez hamile olduğunu açıklayan Lively’nin karnı da artık iyiden iyiye belli olmaya başladı. Bir kez daha hamilelik sürecinin tadını çıkaran güzel yıldız çocuk beklerken de şakacılığından hiç vazgeçmiyor. Sosyal medya hesabından karnını açıkta bırakarak verdiği pozları paylaşan Blake Lively “Sürekli egzersiz de yapıyorum ama halime bakın. Herhalde yanlış yaptığım, ters giden bir şeyler var” diyerek hayranlarını yine kahkahaya boğdu. "GÖBEĞİ BEBEKLERLE DOLU BİR RYAN REYNOLDS DİYETİ”

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Gerçekten de Lively, fotoğrafları bir spor stüdyosunda çektirmişti ve yanında da kişisel spor antrenörü vardı. Güzel yıldız herhalde üç doğuma rağmen bozulmayan fiziğini de hamilelik süreçlerinde bile sağlığına ve sporuna dikkat ederek koruyor olmalı. Ancak hamileliğinin epey ilerlediği kocaman olan karnından belli olan Lively herhalde artık egzersiz programını yumuşatmaya başlamış olsa gerek. Antrenörü Don Saladino ile poz veren ve karnının üzerine de kocası Ryan Reynolds’ı etiketleyen oyuncu “Aylardır Don Saladino'nun egzersiz programını uyguluyorum ama bir şeyler yolunda gitmiyor" deyince bir hayranı fotoğrafların altına “Göbeği bebeklerle dolu bir Ryan Reynolds diyetinde olabilirsin” diye şaka yaptı. Taylor Swift çiftin en yakın dostlarından biri... Çocuklarının isimleri de onun şarkılarında geçiyor

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ÇOCUKLARININ İSİMLERİ YAKIN DOSTLARININ ŞARKILARINDAN

Çiftin yakın arkadaşı Taylor Swift, yıllar boyunca şarkılarında tüm kızlarının adlarına yer verdiğinden, hayranları, 33 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcının 'Midnights' albümünde Ryan Reynolds ve Blake Lively’nin dördüncü çocuklarının lakabını da ortaya koyduğunu düşünüyor. Ekim ayında albümden yayınlanan bir single’da 'Daisy May' adı geçince herkes hemen dördüncü çocuğun adının bu olacağını düşünmeye başladı. Ancak Reynolds ve Lively henüz böyle bir bağlantı olup olmadığını doğrulamadı. Zaten son bebeğin de kız olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Reynolds, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kızlarının Taylor Swift'in ünlü olduğunu kısa süre önce öğrendiğini söylemişti.

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Deadpool yıldızı “Bir gün bir konsere gittiler ve 'Oh, bu bir hobi değil, gerçekten sahnede ve konser veriyor' dediler” diye şaka yaptı ve ekledi “Taylor'ın sadece bir teyze, anne ve babanın bir arkadaşı gibi olduğunu düşündüler, onun bir aile üyesi olduğunu sanıyorlardı ve ünlü bir şarkıcı olduğundan haberleri yoktu”

OYUNCULUĞA ÇOCUKLARI İÇİN ARA VERDİ

Ryan Reynolds, Ekim 2021'de oyunculuğa artık biraz ara vereceğini ve üç kızıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtmişti. Sürekli film çekerken onların büyüdüklerini göremediğini ve birlikte geçirecekleri zamanı kaçırdığını belirten aktör yıllar önce kızlarının annesi Blake Lively ile ilişkilerinin nasıl başladığını da anlatmıştı.

Belki hatırlayanlar vardır; Ryan Reynolds, 2008’de bir başka güzel oyuncu Scarlett Johansson’la evlenmiş ancak bu aşk kısa ömürlü olmuştu. Çift 2010’da yollarını dostça ayırdı. Bu ilişki bittikten sonra Ryan Reynolds da Blake Lively de bir süredir bekardı ve hayatlarında kimse olmadığı için başkalarıyla görüşüyordu. Çift aslında Green Lantern filminde başrol oynamış ve sette tanışmışlardı. RYAN REYNOLDS BU AŞKIN NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

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Ve aslında ikisi de birbirinden hoşlanmıştı. Daha sonra bir dörtlü yemek randevusunda bir araya geldiklerinde ikisinin yanında da randevuya getirdikleri başkaları vardı. Şimdi Hollywood’un en sevilen ikilisi olan çiftin arkadaşlıkları film setinde tanıştıktan sonra zamanla büyüdü ve birbirleriyle çıkmaya niyetli olmasalar da bir şekilde hayat onları bir araya getirdi.

Entertainment Weekly'den SiriusXM ile yaptığı bir röportajda Ryan Reynolds o geceyi şöyle anlatıyor: “Çifte randevuya gittik. O başka bir adamla çıkıyordu ve ben de başka bir kızla çıkıyordum. Ve bu, bizim için en tuhaf randevuydu çünkü biz tıpkı havai fişekler gibiydik. Yani aslında birbirimizden çok hoşlanıyor ancak bunu içimizde tutuyorduk. Komik olduğunu hatırlıyorum, çünkü Green Lantern filmi gelip gittikten ve tüm bu şeylerden sonra yaklaşık bir yıl boyunca ikimiz de bekardık... Bence bir ilişkiye sahip olmanın en iyi yolu arkadaş olarak başlamaktır.”

Ryan Reynolds bu yemek randevusundan sonra olanları da paylaştı. “Bu yemekten sonra onun Boston’a gittiğini öğrendim. Ben de oraya gidiyordum. Ona seninle geleceğim dedim ve trene atlayıp bu yolculuğu birlikte yaptık. Tüm yol boyunca düşündüğüm tek şey oydu ve onunla birlikte olabilmekti. Ona benimle olması için adeta yalvarıyordum.” Belli ki Ryan Reynolds’ın bu yalvarışları işe yaramış ve ortaya Hollywood’un hem en sevgi dolu hem de en eğlenceli evliliklerinden biri çıkmış…