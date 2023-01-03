Ünlü aktör yılın ilk günü korkunç bir kaza geçirmişti… Jeremy Renner’ın durumu açıklandı: Yaraları ağır, bir ameliyat daha geçirecek

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YENİ YILIN İLK GÜNÜ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ

Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada “1 Ocak 2023 sabah saat 9:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi.” GELEN İLK AÇIKLAMADA DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU SÖYLENDİ

Marvel filmlerinde canlandırdığı karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hollywood yıldızı Jeremy Renner, yılın ilk gününde, karlarla kaplı bir beldede yer alan evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken korkunç bir kaza geçirdi. Dün sabah saatlerinde duyulan kaza haberinin ardından ünlü oyuncunun durumunun stabil ancak kritik olduğu bildirildiğinde herkes korku içinde beklemeye başladı.

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Dün yapılan açıklamalarda Jeremy Renner’ın durumunun kritik olduğu açıklanınca herkes bu korkunç kazanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalıştı. Amerika’nın kış turizmiyle ünlenmiş Tahoe Gölü kıyısındaki evinde bulunan aktör bölgedeki yoğun yağış nedeniyle evinin etrafındaki yollar kapandığı için duruma kendisi müdahale etmek istemişti.

EVİNİN YOLUNU KAPATAN KARLARI KENDİ TEMİZLEMEK İSTEMİŞTİ

Daha önce de bu tür durumlarda kar temizlemek için kullanılan büyük araçları kullandığı bilinen Renner bir kez daha iş başa düştü diyerek duruma kendi müdahale etmek istedi ancak bu kez kötü bir KAZA GEÇİRDİ ve çok ciddi şekilde yaralandı. Kazanın ardından hemen bir helikopterle hastaneye götürülen ünlü oyuncunun durumu hakkında kritik denmiş ancak daha fazla açıklama yapılmamıştı.

Jeremy Renner, kaza geçirmesine sebep olan araca yabancı değil... Ünlü oyuncu geçen aralık ayında benzer bir kar küreme aracını kullanırken çekilen fotoğrafını "Tatil için hazır mısınız" diyerek böyle paylaşmıştı

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Dün akşamdan beri bölgeden gelen haberlere göre Jeremy Renner kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalmış, bu kocaman araç tarafından ezilerek ciddi şekilde yaralanmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Jeremy Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylendi. Ünlü aktörün hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklandı.

İMDADINA DOKTOR KOMŞUSU YETİŞTİ

Renner’ın kaza geçirdiği anda imdadına doktor olan bir komşusunun koştuğu belirtiliyor. Ünlü aktörler ilgili haberlerden anlaşıldığı kadarıyla çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların arasına dalan Jeremy Renner, devasa araç tarafından ezilmiş. Komşusu çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yapmış. Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışılmış.

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Aksiyon filmlerinde oynayan aktörün bacağındaki yaralanmanın ciddiyeti ve bacağını kaybedip kaybetmeyeceği açıklanmadı

ÇOK KAN KAYBETTİ, BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Ancak hastaneye gidene kadar çok kan kaybeden oyuncunun durumu hâlâ kritik olarak bildiriliyor. Ailesinin hastanede yanında olduğu belirtilen Renner’ın bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği de gelen haberler arasında. Ailesi ona çok iyi bakan hastane personeline ve doktorlara müteşekkir olduğunu açıklarken yıldız oyuncunun bir ameliyat daha geçireceği söylendi. Yılın büyük bir bölümde karlı olan bir bölgede yaşayan Jeremy Renner’ın kış sporlarını ve kar tatillerini çok sevdiği; bu yüzden de böyle bir bölgede yaşadığı biliniyor.

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BU TÜR ARAÇLARI DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz aralık ayında Instagram hesabına yüklenen bir videoda, aktörün endüstriyel boyuttaki kar püskürtücüsünü sürerken eğlendiği görülebiliyordu. Jeremy Renner bu paylaşımın altına “Toprak Ana'ya ve Doğa Ana'ya çok saygım var... Dövüşü kaybetmeyi bekliyorum ama her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye yazmıştı. Jeremy Renner, geçmiş yıllarda da bu tür kar fırtınası gibi durumlarda yerel itfaiye teşkilatlarıyla çalışarak onlara görevlerinde yardım etmişti. Renner bu tecrübelerini “Orada itfaiye teşkilatlarıyla çalışıyorum ve oldukça harikalar. Bana öğretiyorlar ve yardım ediyorlar. Onlarla birkaç saat geçirip ben de bu konuda yapabileceklerimi öğreniyorum” sözleriyle anlatmıştı. İKİ KEZ OSCAR'A ADAY OLDU

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Jeremy Renner, Hawkeye, Avengers ve Captain America gibi Marvel serilerindeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Oysa birçok ciddi yapımda da yer alan oyuncu The Hurt Locker ve The Town filmlerindeki rolleri için peş peşe Oscar adaylığı kazanmıştı. Jeremy Renner Kanadalı modelSonni Pacheco’yla 2014’ün hemen başında evlenmiş, daha yılın bitmesine birkaç gün kala Pacheco, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle ünlü aktörden boşanmak için dilekçe vermişti. Çiftin velayetini paylaştıkları bir kızları var.