Yeni James Bond nihayet belli oldu: Yakışıklı oyuncu yapımcıyla görüştü, gizli seçmelere katıldı!

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"BEN BOND, JAMES BOND"

Kendini hasımları ve etrafındı saran güzel kadınlar da dahil olmak üzere herkese “Ben Bond, James Bond” diye tanıtan sinema dünyasının en ünlü ajanı… Adının başına eklenen ‘007’ numarası aslında onun, mensup bulunduğu gizli istihbarat servisindeki seri numarası. İngiliz yazar Ian Fleming tarafından 1953’te yaratılan bu hayali karakter o kadar çok sevildi ki Hollywood bu duruma kayıtsız kalamadı. İngiliz istihbarat ajansı MI6 için çalışan bir gizli ajan olan James Bond, ilk filmi Dr. No’dan itibaren perdede 27 kez karşımıza çıktı. 60 YILDIR KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ...

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Bu 1962'de başlayan uzun macera boyunca 007, dünyayı gezdi, bir dizi uluslararası kötü adamı yendi, birçok kez yaralandı ve ölümden döndü, etrafına toplanan sayısız ‘Bond Kızı’nı kendine aşık etti… Maskülenliğin adeta imzası haline gelen bu fazlasıyla ‘erkek’ karakter yıllar içinde beyaz perdede Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig tarafından canlandırıldı. Efsane aktör David Niven’ın Bond’u serinin içinde değil, 1967’de çekilen ve bir ajan filmi parodisi olan Casino Royale’de canlandırdığını not düşelim. Bir not da elbette aşırı İngiliz olan bu karakterin yıllar boyunca sadece Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, İrlanda ve İskoçya’dan gelen aktörler tarafından canlandırılmış olması. Şimdiye kadar sadece George Lazenby bu kuralı bozdu: Kendisi Avustralyalı ve rolü sadece 1 kez oynadı. Gerçi Avustralya da İngiliz milletler Topluluğu üyesi ve aslında buralı olan herkes bir şekilde İngiliz sayılıyor. Neyse, biz Bond’dan devam edelim. Daniel Craig "Ben bu işte artık yokum" diyerek seriden ayrıldığında hayranlarını üzmüştü

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SON JAMES BOND'UMUZ DANIEL CRAIG OLMUŞTU

Son James Bond Daniel Craig, başta herkese “Acaba mı?” dedirtmiş, başta role pek uygun bulunmamış, sarışın James Bond olmaz tartışmalarına yol açmıştı. Ancak 2000’li yıllarda başladığı Bond’luk kariyerini başarıyla sürdüren oyuncu birçokları tarafından en başarılı 007’leriden biri olarak görülmeye başlandı. Takvimler Kasım 2019’u gösterdiğindeyse Craig herkesi üzen açıklamayı bir talk şov programında yapacak; artık James Bond olarak bir daha rol almayacağını açıklayacaktı. Perdede izlediğimiz son James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman yok) pandemi araya girince gecikmeli olarak 2021’de gösterime girmişti. Artık Daniel Craig’in seride olmayacağı da belli olduğu için hayranlar uzunca bir süredir yeni Bond’umuz kim olsun tartışması yürütmeye devam ediyor. Ya da ediyordu diyelim. Çünkü dün akşam saatlerinde gelen bir haber konunun artık netleştiğini dünyaya duyurmuş oldu. “ADIM JOHNSON... AARON TAYLOR-JOHNSON”

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32 yaşındaki İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson yeni 007’miz, kadınların gönlünü, erkeklerin aklını alacak yeni aksiyon yıldızı gizli ajanımız olacak dersek pek de yanılmış olmayız herhalde. Çünkü aktör serideki başrol olmayı kafasına koymuş olacak ki franchise’ın yapımcısı Barbara Broccoli'yi epey etkiledikten sonra, geçen yıl, bir sonraki James Bond olmak için yapılan 'gizli seçmelere' katılmış. Biz de İngiliz tabloid gazetelerinin yalancısıyız. Ancak bu rol için sayısız isim zikredilmişken ve bu iddiaların hepsi boş çıkmışken Aaron Taylor-Johnson’ın adının bu kadar ciddiyetle anılması ve haberin tüm dünyada bütün haber sitelerinde yer alması da oldukça manidar.

Aaron Taylor-Johnson'ı son olarak Brad Pitt'le birlikte başrolünde yer aldığı Bullet Train filminde izlemiştik

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İlk kez Puck News tarafından ortaya atılan iddialara göre Aaron, yapımcı Barbara Broccoli ile görüştü ve kaynaklar, geçen yılın sonlarında gizli bir seçme yapıldı. Filme alınan bu deneme çekiminin o toplantıda bulunan herkesi çok etkilediği konuşuluyor. Ancak iddiayı ortaya atan aynı kaynaklar henüz hiçbir şeyin resmi olarak onaylanmadığını ve sonraki adımların ne olabileceği net olmadığını söylemeyi de ihmal etmediler. Şu anda tüm gazeteciler Aaron Taylor-Johnson ve filmlerin sorumlusu Barbara Broccoli’den görüş almaya çalışıyor ama iki taraf da henüz açıklama yapmış değil.

GİZLİ SEÇMELERE GİRİP DENEM ÇEKİMİNDE YER ALMIŞ

Söylentilere göre Aaron Taylor-Johnson aralık ayında gizli ajan James Bond’u canlandırdığı sahneler çekti. Ki bu sahnelerin arasında filmlerin adeta alameti farikası olan, silah namlusunun ortasındaki delikten beliren Bond ve elinde silahıyla ortaya çıkışının olduğu meşhur açılış sahnesi de var. The Sun'a konuşan bir kaynak çekilen sahneyle ilgili “Aaron patronları o kadar etkiledi ki, serinin ünlü silah namlusu teaser sahnelerinden birini filme aldı, bu tüm oyuncuların yaptığı bir şey. Bu hamle onu bir anlaşma imzalamaya bir adım daha yaklaştırıyor.” dedi ve haber hızla tüm dünyaya yayıldı. Çok yönlü bir oyuncu olan Aaron Taylor-Johnson, Marvel filmlerinde aksiyon yıldızı olarak da yer aldı, Anna Karenina filminde tutkulu aşığı da oynadı

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FORMÜL TAMAM: İNGİLİZ, YAKIŞIKLI, OLGUN, AKSİYON YILDIZI

Grinin Elli Tonu'nun yönetmeni olarak da tanınan, kendinden yaşça hayli büyük Sam Taylor-Johnson ile evli olan Aaron, Kick-Ass filmleri, Avengers: Age of Ultron ve Godzilla gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Zaten İngiliz olan, oynadığı filmlerde hep aksiyon yıldızlığına soyunan eve yaşı gereği de seksi ajan James Bond’u canlandıracak olgunluğa erişen Aaron Taylor-Johnson, aslında yapımcıların mantıklı bir seçim yaptığını ortaya koymuş olabilir. Ancak Aaron beyin adı bu şekilde anılmadan önce sayısız isim James Bond rolü için ortaya atılmış; serinin hayranları bu konuda ateşli tartışmalara bile girmişti. Artık siyahi bir Bond yaratmanın zamanının geldiğini öne sürenler yakışıklı oyuncu Idris Elba’nın adının öne çıkardı. Tom Hardy, Michael Fassbender, James McAvoy, Henry Cavill gibi isimlere Bond’luk uygun görüldü ve bu aktörler rolü kapma yarışında şanslı bulundu. Adı James Bond adayları arasında sayılan ve şanslı da görülen Idris Elba, söylenenlere göre, yapımcılarla uzun uzun görüşüp son noktada masadan kalkmış ve rol için bir anlaşma imzalamamış

BAHİSLER EPEYDİR SÜRÜYORDU... İPİ KİM GÖĞÜSLEYECEK?

Bahisçiler 007 JAMES BOND rolü için William Hill’e 5/2, Henry Cavill'e 4/1, Tom Hardy’yi 6/1 ve James Norton'u 7/1 oranlarıyla şanslı gördü. Idris Elba’nın ardından bir başka siyahi aktör Chiwetel Ejiofor'un ismi de bu rol için ön plana çıkarıldı. 39 yaşındaki Henry geçtiğimiz günlerde The Witcher'dan ayrıldığını ve Avustralyalı aktör Liam Hemsworth'un Geralt of Rivia rolüne adım attığını açıklamıştı. Cavill’in Superman projesinden de kovulmuş olması hayranlarının “Artık Bond oynamalı” çığlıklarını daha duyulur kıldı. Ancak Cavill’in ilerleyen günlerde bir başka süper kahraman filminde oynayacağı düşünülüyor. Bakalım AARON TAYLOR-JOHNSON, iddia edildiği gibi James Bond olma yarışında ipi göğüsleyen aktör olmayı gerçekten başarabilecek mi?