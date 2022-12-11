En ünlü bebek merkeze giriş yaptı: Elon Musk, Grimes’dan olan oğlunun en özel fotoğraflarını paylaştı

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NADİR GÖRÜLEN BİR PAYLAŞIM

Elon Musk, son birkaç aydır hakkında en çok konuşulan kişilerden olmayı başardı. Gerçi o her zaman yaptıklarıyla çok gündemde olan bir isim ama dünyanın en zengin insanı dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformunu satın alınca işler değişti. Olayın maddi ve hukuki boyutu bir yana, platformun kullanıcıları arasında yasaklanan hesaplar, nefret söylemi yüzünden kapanan hesapların geri dönüşü, Donald Trump, Kanye West gibi sayısız ünlü isim ve düşünce özgürlüğü tartışmaları aldı başını gitti. Musk da bu tartışmalara (en azından biri süre) nokta koyacak hamlesini yaptı. Musk'ın ikizleri eski eşi Talulah Riley'yle birlikte, yıl 2010

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SON ÇOCUKLARI: ŞARKICI GRIMES'DAN BİR OĞLAN VE BİR KIZ, ESKİ ÇALIŞANINDAN İKİZ BEBEKLER!

SpaceX kurucusu, Musk'ın sosyal medya şirketinin kontrolünü ele geçirmesinden iki ay sonra, kendisi ve şarkıcı Grimes'dan olan 2 yaşındaki oğlu X AE A-XII'nin ofisi ziyaret ederken çekilmiş nadir fotoğraflarını yayınladı. Bu haber “Elon Musk'ın yürümeye başlayan çocuğu Twitter'ı kullanıyor!” başlıklarıyla hemen manşetlere taşındı. 51 yaşındaki yatırımcı fotoğrafları “X güzel San Francisco'da” yazarak paylaştı. Doğduğunda ‘X AE A-XII’ gibi kimsenin anlam vermeyeceği oğlu artık dünya tarafından sadece ‘X’ olarak tanınıyor. Zaten küçük oğlanın binaya girmesi için boynuna takılan yaka kartında da bu isim yazıyor. X bebek, doğduğundan beri en çok merak edilen ünlü çocuklarından biri. Ve bir merak konusu da elbette X’in annesi ve daha sonra Musk’tan bir de kızı olan şarkıcı Grimes.

2 yaşındaki X Twitter'ın merkez binasında... O dünyanın en zengin adamının oğlu

MUSK VE GRIMES BİR KÜS BİR BARIŞIK

51 yaşındaki Musk ve 34 yaşındaki Grimes, ilk çocuklarını Mayıs 2020’de kucaklarına aldılar ve o günden sonra da X’in sadece birkaç fotoğrafını paylaştılar. Bu süreç boyunca bir ayrılıp bir barışan çift Aralık 2021’de ise kızları Exa'nın doğumunu müjdelemişti. Exa, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi. Henüz ağabeyi kadar ünlenmeyen Exa’yı da belki önümüzdeki günlerde görme şansımız olur. Ama dünyanın merak ettiği tek bebek Exa değil. Exa’nın doğumundan bir ay önce Musk’ın, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis’den ikizleri oldu. Herkesi şaşkına çeviren bu doğum ortaya çıktıktan ve bebeğin annesi açıklama yaptıktan sonra Musk da ikizlerin babası olduğunu kabul etmişti. X, annesi Grimes'ın kucağında: Grimes annelik fikrinden ve anne kelimesinden hoşlanmadığını açıklamıştı

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ELON MUSK'IN TAM 9 ÇOCUĞU VAR

Tesla CEO'sunun eski eşi Justine Musk'tan da altı çocuğu bulunuyor. Eski çiftin en büyük çocuğu Nevada, 2002'de daha 10 haftalıkken öldü ve çiftin 18 yaşındaki ikizler Griffin ve Vivian ile 16 yaşındaki üçüz Kai, Saxon ve Damian adında beş çocukları daha var. Vivian, bu yıl adını değiştirmek için mahkemeye başvurmuş, mahkeme belgelerine artık biyolojik babasıyla hiçbir şekilde, akraba olmak istemediğini, onun soyadını taşımayacağını ve onunla görüşmeyeceğini bildirmişti. Musk’ın, hayatına giren kadınlar ve onlardan olan çocuklarıyla tartışmalı ilişkileri olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Musk, soyadını değiştiren çocuğu için “'Diğerleriyle çok iyi ilişkilerim var. Ama hepsini kazanamam.” demişti. Ama ilişkilerinin gelecekte değişebileceğini söyleyerek açık kapı da bırakmıştı.

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Musk'ın küçük çocuklarını büyütmek söz konusu olduğunda Grimes, mart ayında aile dinamikleri hakkında ender bir fikir vermişti. Ünlü şarkıcı o sırada kavgalı değil de birlikte olduğu Musk hakkında Vanity Fair'e “Bence Elon oğlumuzu gerçekten bir dahi olarak görüyor ve onu her yere getiriyor” dedi. Ama bu röportaj yayınlandığında çift yeniden ayrılmıştı bile. Şimdilerde sevgili olmayan çiftin yine de çocuklarına birlikte ebeveynlik yapabilmek için aynı evi paylaştığı biliniyor. Grimes, elon Musk için “O benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı ve hayatım ve sanatım artık sonsuza kadar çocuğumuzu büyütme görevine adanmış durumda” diyor. MUSK, GRIMES'IN GERÇEK OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORMUŞ

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Çift aşk yaşasa da yaşamasa da birbirlerinin hayatından çıkmamak konusunda kararlı. Elon Musk Twitter’ı satın aldığından beri Grimes, Musk’a platform üzerinden yazarak fikir vermeye bile devam ediyor. Elon Musk, 2018 yılında sevgili olduğu ve sonrasında da hep ayrılıp barıştığı aşkı Grimes'ı beyninde yarattığı bir simülasyon sandığını söylemişti. Elon Musk'ı anlatan yeni bir BBC belgesel dizisinde konuşan yer alan ABD'li yazar Devin Gordon, belgeselin yapımcılarına durumu şöyle anlattı: “Grimes, etrafta Elon Musk’ın kendisine ‘gerçek olmadığını' düşündüğünü 'defalarca' söylediğini anlatıyor.” Devin, Grimes’ın ona defalarca Musk'ın onun gerçek olmadığına dair bir teoriye sahip olduğunu, Grimes’ın kendi beyni tarafından yaratılmış bir simülasyon olduğunu ve ünlü şarkıcının serebral korteksinde ona mükemmel bir arkadaş olarak var olduğunu söylediğini iddia ediyor. Hatta Grimes’ın da bu fikirden rahatsız olmadığını ve bunu mantıklı bulduğunu söylüyor. "ANNELİK FİKRİNDEN HOŞLANMIYORUM"

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Ünlü şarkıcı bir süre önce yaptığı açıklamada annelik fikrinden hoşlanmadığını, kendini bir anne olarak görmediğini söylemişti. Gerçek adı Claire Elise Boucher olan Grimes’a oğlu X’in anne değil Claire dediği de bu açıklamada ortaya çıkmıştı. Grimes, oğlunun belki de kendisinin bu annelik fikrinden hoşlanmama durumunu sezdiğini düşünüyor. Grimes Vogue dergisine 2021’de yaptığı açıklamada “Bence bebek sahibi olmak benim için sanatsal açıdan büyük bir yeniden doğuştu. Ama anne olmak bana garip geliyor” demişti.