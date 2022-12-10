Ä°ÅŸte benim oÄŸlum! Adriana Lima oÄŸlu Cyan'Ä±n ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

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BABASININ KUCAÄžINDA

41 yaÅŸÄ±ndaki model, Andre Lemmers ile beraberliÄŸinden 29 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunun mutlu haberini onun tek gÃ¶zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak duyurmuÅŸtu. Bu kez Cyan'Ä±n babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda gÃ¼lÃ¼mseyen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yer verdi sosyal medya sayfasÄ±nda.

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ANNEN, YÃœZÃœNDE O MUTLULUÄžU GÃ–RÃœYOR

FIFA DÃ¼nya KupasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Adriana Lima, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bir not eÅŸliÄŸinde yaptÄ±. Brezilya milli futbol takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giyen baba oÄŸulun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yanÄ±na "OÄŸlum... Annen, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nde babanla birlikte tanÄ±k olduÄŸun ilk futbol turnuvanÄ±n verdiÄŸi mutluluÄŸu gÃ¶rÃ¼yor" diye yazdÄ±. Lima, yakÄ±nda Cyan'Ä±n ablalarÄ±yla buluÅŸup tekrar bÃ¼yÃ¼k ve mutlu bir aile olacaklarÄ±nÄ± belirtti. Daveti iÃ§in FIFA'ya da teÅŸekkÃ¼r eden Lima Katar'daki anÄ±larÄ±nÄ±n sonsuza kadar kendileriyle birlikte kalacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

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GÃ–ZLERÄ° EN GÃœZEL OKYANUSLARIN RENGÄ°NDE

Adriana Lima, geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde dÃ¼nyaya gelen oÄŸlunun doÄŸumunu, onun tek bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak yine Instagram sayfasÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Lima o paylaÅŸÄ±mda bebeklerine isim olarak seÃ§tikleri Cyan'Ä±n; gÃ¶rÃ¼nen Ä±ÅŸÄ±k spektrumunda yeÅŸil ile mavi arasÄ±nda bir renk olduÄŸunu yazdÄ±. Cyan'Ä±n aynÄ± zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Pasifik Okyanusu'nun rengi olduÄŸunu belirtip sonra da "Cyan ÅŸimdi bizim en sevdiÄŸimiz renk. OÄŸlumuzun gÃ¶zlerinin rengi. DÃ¼nyamÄ±za hoÅŸ geldin Cyan Lime Lemmers" satÄ±rlarÄ±nÄ± ekledi.

ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN Ä°KÄ° KIZI VAR: ÃœnlÃ¼ modelin eski eÅŸi Marco Jaric ile evliliÄŸinden 12 yaÅŸÄ±nda Valentina ve 9 yaÅŸÄ±nda Sienna adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.

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SÃœRPRÄ°Z HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ°NÄ° DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adriana Lima 40 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden duyurmuÅŸtu. Victoria's Secret podyumuna en uzun sÃ¼re Ã§Ä±kan modellerden biri olarak tarihe geÃ§en ve son defilesinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde seyircilerine veda eden Lima, hamilelik haberini Tiktok sayfasÄ±ndan duyurdu. Videoda Ã¼zerinde beyaz bir bornoz olan Adriana Lima, makyajsÄ±z yÃ¼zÃ¼yle elindeki hamilelik testini kameraya gÃ¶sterirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Testte "hamile" kelimesi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Adriana Lima, hamile olduÄŸu haberini yeni hesap aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Tiktok hesabÄ±ndan duyurdu. Ondan Ã¶nce de Instagram sayfasÄ±nda haberi verdi. Lima "artÄ±k resmen bu yeni sosyal mecrada" olduÄŸunu yazdÄ± ve "Ä°lk videomu kontrol edin. BÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprize hazÄ±r olun" diyerek mesajÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SEVGÄ°LÄ°SÄ° DE ÅžAÅžIRDI: Bu "bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz" ise elbette hamilelik haberiydi. Lima yeni katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mecrada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir bornozla gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu Elindeki hamilelik testiyle sevgilisi Andre Lemmers'in uyuduÄŸu yataÄŸa doÄŸru gidip ona Ã§Ä±kan sonucu gÃ¶sterdi. O sÄ±rada Lemmers'in yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Adriana Lima ile sevgilisi Andre Lemmers bebeklerinin cinsiyetini de yine bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu. O paylaÅŸÄ±mda yer alan videoda Lima'nÄ±n eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Andre Lemmers'in eski iliÅŸkisinden doÄŸan iki Ã§ocuÄŸu da bulunuyordu.

KIRMIZI HALIDA AÅžK GÃ–STERÄ°SÄ°

Her ne kadar Cyan'Ä± dÃ¼nyaya getirdikten sonra Adriana Lima uzun bir sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak kalsa da karnÄ± burnundayken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyordu. Lima ile sevgilisi Lemmers, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nin neredeyse hiÃ§bir etkinliÄŸini kaÃ§Ä±rmadÄ±lar. Ã‡ift, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kelimenin tam anlamÄ±yla aÅŸk gÃ¶sterisi sergiledi.Adriana Lima ve Andre Lemmers Cannes 2022'de ilk olarak Elvis filminin galasÄ±na katÄ±ldÄ±. Ä°ddialÄ± bir elbise tercih eden Lima ile Lemmers, fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verirken birbirlerinden bir an bile ayrÄ±lmadÄ±. Zaman zaman birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸan ve sarÄ±lan Ã§ift, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da romantik anlar yaÅŸadÄ±. Adriana Lima'nÄ±n sevgilisi Andre Lemmers'Ä±n ise ellerini sÄ±k sÄ±k Ã¼nlÃ¼ modelin artÄ±k iyice bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ã‡iftin sergilediÄŸi bu mutluluk pozlarÄ± da "Bebek, aÅŸklarÄ±nÄ± alevlendirdi" yorumlarÄ±na neden oldu

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O DEFÄ°LEDE KARIN KASLARI OLAY OLDU

Adriana Lima, oÄŸluna hamileyken karnÄ± burnunda bir halde defileye de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve o sÄ±rada karÄ±n kaslarÄ± bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Cannes Film Festivali'ne katÄ±lmadan bir ay Ã¶nce Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen Alexander Wang defilesine Ã§Ä±ktÄ± top model. Model, uzun Ã§izmelerle tamamladÄ±ÄŸÄ± siyah bir tasarÄ±mÄ± tanÄ±ttÄ±. TasarÄ±mÄ±n karÄ±n kÄ±smÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± ve Lima'nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi de dikkat Ã§ekti.

Ã–NCE SÃ–YLENTÄ°LER, SONRA HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ°

Bir sÃ¼re Metin Hara ve Emir Uyar gibi TÃ¼rk sevgilileriyle gÃ¼ndeme gelen Lima, yeni sevgilisi yapÄ±mcÄ± Andre Lemmers ile ilk kez geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼nlerde aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla dikkat Ã§eken Lima'nÄ±n hamile olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lima bebek sÃ¼rprizini bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan 5 ay sonra yaptÄ±.

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FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM, SPLASH NEWS

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