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Samsun'da feci kaza! 2 aylık evli çifti ölüm ayırdı...

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#Samsun#Kaza#Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 18:26

Samsun'da 2 aylık eşiyle birlikte kazada yaralanan genç kadın kocasının öldüğü haberini alınca sedyeden fırlayıp gözyaşı döküp feryat etti. Kendi acısını unutan genç kadın güçlükle sakinleştirildi.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Yıldız (21) idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki çam ağacına çarpıp yola savruldu. Kazada, sürücüsü Enes Yıldız ile eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ve arkadaşları Yalçın Tunç (21) yaralandı. Otomobil ise adeta parçalanarak hurdaya dönerken, yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsunda feci kaza 2 aylık evli çifti ölüm ayırdı...

Ambulansta kalbi duran sürücüsü Enes Yıldız acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes'in ölüm haberi yakınlarına verildiği sırada acil serviste sedyede yatan ve tedavisi devam eden Gülendam Korkmaz Yıldız, feryadını duyunca kendi acısını unutup sedyeden fırlayarak acil müdahale odasının önüne geldi. 2 aylık eşinin ölüm haberiyle yıkılan genç kadının feryatları yürekleri dağladı. Gülendam Korkmaz Yıldız güçlükle sakinleştirilerek tedavisi için tramva odasına geri götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Kaza#Ölüm

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