Samsun'da engelliler farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Samsun'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, diğer kurum ve kuruluşlar ile Engelli STK'larının katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. İlkadım İlçesindeki Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüş Onur Anıtı'nda son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Engeli STK'ları, anıta çelenk bıraktı. Anıttaki törene, Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Engelli STK Temsilciler ve engelli vatandaşlar katıldı.

'HER ALANDA İMKAN SAĞLANDI'

Engelli STK'lar adına konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bugüne kadar engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik, eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, istihdama, kültür ve sanat alanındaki gelişmelere, kent mobilyalarının iyileştirilmesine, yaşam alanlarının daha erişilebilir ve yaşanabilir olmasına. engellilerin evlerinde ve daha yaşanabilir ortamlarda yaşamlarını idame ettirmesine toplumun tüm kesimlerinde, farkındalık ve duyarlılık bilinci kazandırılarak engellerin önlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasına gerek yerel yönetimler tarafında, gerekse devletimizin ilgili kurumları tarafından imkanlar sağlanmıştır" dedi.

11 BİN 820 ENGELLİ, ENGELLİ KART SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ'

Engelli vatandaşların hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin en temel insani hak olduğunu söyleyen Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu. "Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, insan haklarından toplumsal hayata katılmaları için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemek, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın en temel misyonudur. Bununla birlikte bakanlığımızın engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarını sağlanması vizyonuyla öne çıkmaktadır.Bu hizmetler engelli ve engelli yakınları olmak üzere tüm tarafları olumlu yönde etkilemiştir. Samsun İl Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde bin 155'e yakın engellinin yatılı kuruluşlarımızdan hizmet aldığı, engellilerimizin toplumla bağını koparmadan sosyal etkinliklere katılımı desteklenerek bakım hizmetlerinden faydalandığı ayrıca 9 bin 643'e yakın engelli kardeşimizin de evde bakım hizmetinden yararlandığı 11 bin 820'ye varan engellimizin de engelli kart sistemine entegre edildiği bilinmekte olup, bunlar gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerle engellilerimiz ve engelli yakınlarımız desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir" diye konuştu.

Vali Vekili Cıdıroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu çalışmaların amacı, engelli kardeşlerimizin sorunlarını en aza indirmektir. Engelli bireylerimizin önündeki engelleri kaldırarak, erişilebilir olması, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda il genelinde toplam erişilebilirlik izleme sayısı bin 942 olup, il geneli erişilebilirlik belgesi bulunan 25 kuruluş bulunmaktadır. Bu istatistiğin daha iyi bir düzeye gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Engelliler Haftası bir farkındalık çağrısıdır. daha yapacağımız çok iş olduğunun farkında olarak hızlı hareket etmeye ve verimli işler yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardım ettiğimiz sürece bakanlığımızın, 'Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' vizyonuna bir adım daha yaklaşmış oluruz. Unutmayın ki ihtiyaç duyduğunuz her an bizler yanınızdayız. Sizlerle birlikte olmak ve engelli bireylerin hayatlarını güzelleştirecek her anınızda yanınızda bulunmaktan memnuniyet duyarız."