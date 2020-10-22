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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Samsun'da denize atlayan Iraklı çocuk, kurtarıldı

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Samsun'da denize atlayan Iraklı çocuk, kurtarıldı
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SAMSUN'da denize atlayan Irak uyruklu S.O.A.A.H. (15), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Doğu Park sahilinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kayalıklara çıkan S.O.A.A.H. isimli Irak uyruklu genç, bir arkadaşını cep telefonu ile arayıp denize atlayacağını ve ailesine haber vermesini istedi. S.O.A.A.H. daha sonra denize atladı. Olayı görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler botla geldiği alanda, suda çırpınan çocuğu kurtardı. Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalenin arından Irak uyruklu çocuğu, ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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