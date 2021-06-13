Samsun'da araştırma görevlisinin sır ölümü

OMÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi Alpaslan Ülken, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle bir süredir nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin 8’inci kat penceresinden 4’üncü kattaki çocuk cerrahisine ait balkona düştü. Haber verilmesi üzerine balkona gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Ülken’in hayatını kaybettiğini belirledi.

AMELİYAT OLACAKTI

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Alpaslan Ülken’in bugün ameliyat olacağı öğrenildi.

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