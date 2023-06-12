Şampiyonluğu taraftarlarla izledik! Taksim’de Manchester City gecesi

Haberin Devamı

İngiliz ve İtalyan futbol devlerinin karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni Beyoğlu Nevizade’de stada gitmeyen İngiliz taraftarlar ve diğer turistlerle birlikte izledik. Final maçının olduğu cumartesi akşamı Beyoğlu bölgesi Manchester City taraftarlarıyla hınca hınç doluydu. Inter taraftarları ise yok denecek kadar azdı. Taraftarların bölge bölge ayrıldığı, Inter taraftarının ağırlıklı olarak Sultanahmet tarafında olduğu konuşuluyordu.

HOLİGANSIZ GELDİLER

Elbette finalin favorisi başından beri Manchester City olarak gösteriliyordu. Dillere destan İngiliz futbol taraflarının coşkusu, final maçı nedeniyle günler öncesinden başlamıştı. Nevizade’de görüştüğümüz bazı işletmeciler, son 3 gündür İngiliz taraftarlardan oluşan müşterilere hizmet verdiklerini, taşkınlık vakalarının beklenenin aksine az olduğunu, holigan görmediklerini söylediler. Final maçından önceki akşam Nevizade boyunca yığılan kırık içki şişeleri ise çoktan temizlenmişti.

Haberin Devamı

FİNAL COŞKUSU

Maçı ekrandan izleyecek taraftarlar güzel havayı ve haftasonunu fırsat bilerek mekânları doldurmuş, geleneksel olarak biralarını erkenden yudumlamaya başlamışlardı. İngiliz Konsolosluğu’na yakın köklü Irish Pub’dan başlayarak Balık Pazarı ve Nevizade’nin sonuna kadar tüm mekânlarda final coşkusu vardı. Hepsi ‘full’ çekiyordu. Maç daha başlamadan restoranlardan çevreye adeta bir heyecan ve coşku bombardımanı yayılıyordu. Nevizade sokaklarında yaya olarak ilerlemek oldukça güçtü.

MÜZİK YOK MAÇ VAR

Canlı müzik programlarına maç nedeniyle ara verilmişti. Maç göstermeyen birkaç mekân ise adeta sinek avlıyordu. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle maçı ekrandan izleyen yerli müşteri sayısı da hayli fazlaydı. Yerli garsonların ‘City’ forması giydiği gecede mekâncılar memnundu. Ancak fırsatçılar da işbaşındaydı. Bazı mekânlarda biranın fiyatı 100’den 300 TL’ye kadar çıktı. Kimi işletmeciler, maç tarifesinin farklı olduğunu, mekânı saatlerce bu aktivite için kapattıklarını söyleyerek fiyatları savundu. Bazı taksicilerin taraftarları maça götürmek için 150 Euro istediği öne sürüldü. Bu arada ayaküstü satılan formalar ‘pazarlıksız’ 300, atkılar ise 150 TL’ydi.

Haberin Devamı

İngiltere’den gelen taraftarlar dün gün boyu Taksim’i ‘City’ tezahüratlarıyla inletti. Maçın ardından da kutlama coşkusu başladı.

YER BULAMAYANLAR AYAKTA

- Müşteriler, işletmeciler, garsonlar, gazeteciler ve polisler de ekranlardan finali takip ediyor, maçı izlemekten kendini alamıyordu. Ancak ilk yarının ‘sıkıcı’ geçtiği konusunda herkes hemfikirdi. Beyoğlu’nda görev yapan polis memurları taşkınlık vakası olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini memnuniyetle aktardılar. Mekânlarda yer bulamayan müşteriler 90 dakika boyunca maçı ayakta izledi. Balık Pazarı’nın dışındaki Irish Pub’da, maçı ayakta izleyenler yüzünden trafik zaman zaman tıkandı.

Haberin Devamı

SLOGANLARA EŞLİK ETTİK

Manchester City’nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Nevizade, İngilizce sloganlarla adeta inledi. Yerli-yabancı tüm taraftarlar hep bir ağızdan “City city” diye bağırıyordu. Fotomuhabiri arkadaşım Murat Şaka ve ben de bir ara coşkuya kapılarak kendimizi ‘City’ sloganı atarken bulduk. Tam göbeğinde kaldığımız Nevizade’den ise yarım saatte güçlükle çıkabildik. Maç sonrası İstiklal Caddesi boyunca Manchester City formalı kişiler göze çarpıyor, hepsi gece yarısı çılgınca eğleniyordu. Taksim Meydanı’ndaki ıslak hamburgercilerde çalışan garsonlar City formasıyla müşteri topluyor, turistlere laf atıyorlardı.

Haberin Devamı

Taksim’deki kupa heykeline ilgi büyüktü. Bu arada kutlamalar dün de Beyoğlu’nda coşkuyla devam etti. Taraftarlar gün boyunca formalarını giyip sokaklarda şarkılar söyledi.

İYİ Kİ İSTANBUL

- Günün sonunda, İstanbul’un kozmopolit yapısını, herkese kucak açan sevimli yüzünü, baharını, coşkusunu görmek ve deneyimlemek bize kendimizi iyi hissettirdi. Uluslararası etkinliklere İstanbul kadar iyi bir adres sahiden zor bulunurdu. Murat’la “İyi ki bu şehirde yaşıyoruz” diyerek evlerimize dağıldık.

İSTANBUL HAVALİMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

- İSTANBUL HAVALİMANI’nda dün 1749 iniş ve kalkış ile Türk sivil havacılık tarihinde tüm zamanların hava trafik rekoru kırıldı. Havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen 214 özel jete de ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda ilk olarak 9 Haziran Cuma günü iniş kalkış yapan uçak sayısı 1594 oldu. Bu rakam ile Türk sivil havacılık tarihinde 24 saat içerisinde bir havalimanındaki en yüksek hava trafiği gerçekleşti. Önceki gün oynanan finalin ardından dün de dönüş yoğunluğu başladı. Ziyaretçilerin geri dönüşleriyle bu alandaki yeni rekor, toplam 1749 uçuşla kayıtlara geçti. Bu uçuşlarda toplam 250 bin 977 kişinin seyahat ettiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı daha önce 23 Nisan 2023 tarihinde elde ettiği günlük 1548 uçuş rekorunu geride bırakmış oldu.