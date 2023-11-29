'Şampiyonlar ligi' fenomenlerine yurt dışı yasağı... Eylül Öztürk'ten açıklama: Demek ki sona yaklaşıyoruz

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında muhasebeci Harun Abak ve muhasebeci Gökay Bekar da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİNE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenler tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışı çıkış yasağı talep edilmiş. Savcılığın talebi hakimlik tarafından kabul edildi ve 15 fenomene yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan fenomenler ise, Eylül öztürk, Feyzanur başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil, Özge Duman olduğu öğrenildi.

ÖZ ÇİFTİNE DE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz hakkında 24 Kasım'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz hakkında da yurt dışı çıkış yasağı talep etmişti. Nöbetçi sulh ceza haimliği öz çifti hakkında da yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

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ANNEYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Haklarında soruşturma devam eden Öz çiftinin soruşturması kapsamından Özlem Altınok Öz'ün annesi Hayriye Altınok'da yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

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'ŞAMPİYONLAR LİGİ' TESPİT EDİLDİ

Polat çifti soruşturmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

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Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Hakkında çıkan yurt dışı yasağı haberlerinden sonra sonra Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eylül Öztürk, paylaşımında "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım." ifadelerini kullandı.

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'SAVCI İSTERSE KONSOLOSLUKTA DA İFADE VEREBİLİYORMUŞUM'

Eylül Öztürk "Şimdi konuyu sordum pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye'ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. 'Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor' dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. Tabii ifade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. Süreci takip edeceğiz. Bakalım süreç ne gösterecek. Ben de paylaşırım sizinle."