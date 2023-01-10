Şam’la ikinci randevu hazırlığı

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Ankara, Moskova ve Şam’da görüşmenin tarihi üzerinde çalışmalar yapılırken, ev sahibi Rusya’nın görüşmelerin bu hafta yapılması için tarih önerilerinde bulunduğu öğrenildi. Ancak 6 günlük Afrika turuna çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun programı nedeniyle farklı tarihler üzerinde çalışılıyor.

MUHTEMEL ADRES YİNE MOSKOVA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya’da Suriye Milli Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve heyetiyle görüşmüştü. 11 yıl sonra gerçekleştirilen bu temasın ikinci randevusunun ise dışişleri bakanları düzeyinde yine Moskova’da yapılması planlanıyor. Suriye, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla 3’lü formatta yapılması beklenen kritik görüşmenin tarihi henüz netleşmezken, tarih önerileri üzerinde çalışmalar yapılıyor.

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TARİH SENARYOLARI

Moskova’daki görüşmelerin tarihi konusunda iki senaryo öne çıkıyor. Buna göre, hâlihazırda 5 ülkeyi (Güney Afrika, Zimbabve, Ruanda, Gabon, Sao Tome ve Prinsipe) kapsayan Afrika turundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 14 Ocak’ta yurda dönüş yapması planlanıyor. 14-16 Ocak tarihleri arasında Moskova’ya gidebileceği düşünülüyor. İkinci senaryo ise, 17 Ocak’ta ABD’yi ziyaret edecek olan Çavuşoğlu’nun, Washington ziyaretinden sonra Moskova’ya gitmesi.

KRİTİK KONULAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ev sahipliğinde bir araya gelmesi planlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın çantasında kritik başlıklar olacak. Suriye’deki son durum, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’la mücadele, Türkiye’de bulunan mültecilerin geri dönüşü masada olacak. İki bakanın görüşmesinde ayrıca ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yol haritası da gündeme gelecek.