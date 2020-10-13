Saman yüklü TIR’da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saman yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çanakkale-İzmir karayolunun Bahçelievler geçişinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan 07 GTV 28 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürüldü. Yangında samanların bir kısmı yandı.
Çanakkale yönüne gittiği belirtilen TIR'daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.
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