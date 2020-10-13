MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaman yüklü TIR’da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
GeriGündem Saman yüklü TIR’da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Saman yüklü TIR’da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saman yüklü TIR’da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, saman yüklü TIR’da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çanakkale-İzmir karayolunun Bahçelievler geçişinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan 07 GTV 28 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürüldü. Yangında samanların bir kısmı yandı.

Çanakkale yönüne gittiği belirtilen TIR'daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle