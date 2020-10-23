MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSalihli’de sahte içki operasyonu
GeriGündem Salihli’de sahte içki operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Salihli’de sahte içki operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salihli’de sahte içki operasyonu
Abone Olgoogle-news

MANİSA’nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 100 litre sahte rakı, 1200 litre sahte şarap ile 405 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve JASAT Timleri, dün Durasıllı ve Yeşilkavak mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte 100 litre rakı, 1200 litre şarap ve 405 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.S. (61) ve N.A. (56) gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle