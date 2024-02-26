Saliha’yı boğarak öldürüp gömmüştü... Caniden kan donduran ifade

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ÇANAKKALE’de 16 Şubat akşamı, Fırat Yıldızhan (32), bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i otomobille alıp Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem’i boğarak öldürdü, ardından Biga Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ VE GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Çalışma başlatan polis, Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki’de otomobile binip Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yıldızhan ifadesinde; cinayeti itiraf edip cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 18 Şubat’ta Saliha Gizem’in cansız bedenine ulaştı. Polis, cesedi gömerken Fırat Yıldızhan’a yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan’ı (20) da gözaltına aldı. 2 kardeş mahkemece tutuklandı.

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‘BOĞAZINI HAREKETSİZ KALANA KADAR SIKTIM’

Fırat Yıldızhan, savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan ile 8 aydır ayrı yaşadıklarını belirtip, “Saliha ile konuşup ya boşanmaya karar verecektik ya da evliliğimizi sürdürecektik. Problemlerimiz esnasında konuşurken Saliha bana hitaben ‘Seni defalarca aldattım’ söylemlerinde bulununca, sinirlendim ve cebimdeki ipi Saliha’nın boğazına dolayıp sıkmaya başladım. Kardeşim Yağız Yıldızhan da kolumdan tutarak beni engelleyemeye çalışıyordu. Kardeşimi ittirerek karışmaması gerektiğini söyledim. Saliha’nın direnmesi esnasında bir ara elimdeki ipi yere düşürdüm. Elimle boğazını hareketsiz kalana kadar sıktım. Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayla Lapseki içinde turlamaya başladık. O esnada yanlış kontrol etmediysem, Saliha’nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim. Bir müddet sonra öldüğünü fark ettim” dedi.

Yıldızhan, şöyle devam etti: “Su kanalının bulunduğu çukura Saliha’yı koydum. Üzerini moloz ve toprak ile kapattık. 22 Şubat, oğlumun doğum günü. Yakalanmamak için cesedi saklamaya çalıştık. Teslim olacaktım. Olay Saliha’nın beni tahrik etmesi sonucu meydana gelmiştir.”

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Yağız Yıldızhan, ağabeyinin aldatıldığını ima ettiğini, yengesinin ise bunu kabul etmediğini, olayın bu yüzden gerçekleştiğini söyledi.