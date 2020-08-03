Salı günü hava nasıl olacak? 4 Ağustos il il hava durunu raporu
Dört gün süren bayram tatilinin ardından normal mesai düzenine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar, tatil sonrası ilk iş gününde havaların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazartesi akşam saatlerinden itibaren salı günü akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte, 4 Ağustos il il hava durunu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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