Salı günü hava nasıl olacak? 4 Ağustos il il hava durunu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazartesi akşam saatlerinden itibaren salı günü akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte, 4 Ağustos il il hava durunu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.