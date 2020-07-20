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Haber Giriş: 20.07.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

Salı günü hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu tahminleri

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Salı günü hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu tahminleri
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21 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl seyredeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bulundukları illerde hava durumunu sorgulayan vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgilere odaklandı. Peki, Salı günü hava nasıl olacak? İşte, 21 Temmuz hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

Salı günü hava nasıl olacak 21 Temmuz hava durumu tahminleri

 

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