Salı günü hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu tahminleri

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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