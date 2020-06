‘Salgında mevzi kaybediyoruz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kars Barajı’nın açılışına videokonferansla katıldı. Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi.

HER YATIRIM LİNCE TABİ TUTULDU

“Barajlar silsilesine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajımız su tutmaya başlamıştır. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir. İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla lince tabi tutuldu. Her saldırıdan daha fazla güç ve tecrübe elde ederek çıkmayı başardık. Aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 22.2 arttı. Borsamız yeniden 100 bin üzerine çıkarak 115 bin bandına dayandı. İhracatçılarımız yoğun bir gayret içindeler. Merkez Bankası döviz rezervlerimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkarttık. Takas anlaşmasıyla Türk Lirası’nı dünya çapında itibarlı bir para haline getiriyoruz.

HAREKETLİLİK HIZ KAZANDI

Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı. Kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye can suyu veriyoruz, inşallah bu süreçten de güçlü bir şekilde çıkacağız. Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme bekliyoruz. Kaliteli ve dinamik beşer, sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımızla Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. 83 milyon hep birlikte aynı hassasiyetle aynı kararlılıkla hareket etmeliyiz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE

Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum; ‘Temizlik, maske, mesafe.’ TMM. Yani ‘tamam’. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum.”

YÜZDE 95 YERLİ MALZEME

◊ Yatırım maliyetini bir yılda karşılaması beklenen barajın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Barajın inşasında yüzde 95 oranında yerli sermaye kullanıldı. Baraj temelden 56 metre yükseklikte olup, 1 milyon metreküp gövde hacimli. Depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında tarım arazileri sulanacak. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin elektrik masrafı olmayacak. (◊ Hacer BOYACIOĞLU)

‘KURALA UYMAMAK KUL HAKKINA GİRMEKTİR’

◊ Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’nin açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta Erdoğan özetle şunları söyledi: “Sağlığın kıymetini çok daha iyi anladığımız salgın döneminde bu eseri ülkemize kazandırmamızın önemli olduğuna inanıyorum. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Salgın sürecinin ardından, dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği görülüyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak, o derece hızlı yol alırız. Yapmamız gereken tek şey, hep birlikte salgını yenmek için gereken kurallara uymalıyız. Bu konuda epeyce de mesafe kat ettik. Ancak, son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe, temizlik. Unutmayınız, bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.” (◊ Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)