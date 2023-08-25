Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 21 ülke ile birlikte Türkiye’nin de yer aldığı Agile Spirit 2023 Tatbikatı’nın hava indirme safhası Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığının katılımıyla 22-23 Ağustos… pic.twitter.com/IiZCb9VvL6