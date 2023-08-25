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Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Zeytin Dalı Harekatı#PKK
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 11:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#Zeytin Dalı Harekatı#PKK

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