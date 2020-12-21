Salda yağışla rahatlar

Salda Gölü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu tarafından takip edildiğini söyleyen Gökçeoğlu, “Türkiye’deki bütün tabiat varlıkları takip ediliyor. Bunun içerisinde Salda Gölü de var. Özel çevre koruma bölgesi olduğu için Salda Gölü çok iyi bir şekilde korunuyor. Salda Gölü kapalı bir havza olduğu için yağış ve yeraltı sularıyla beslenirken buharlaşma ile su kaybediyor. Salda Gölü’nün eski haline dönmesi için kaybettiği su kadar beslenmesi lazım. Şu anda Salda Gölü için tedirgin olunacak bir durum yok. Yağışlı döneme girdiğimizde sularda yükselme olur. Salda Gölü hızlıca eski haline döner” dedi.



AHŞAP ÜNİTELER YERLEŞTİRİLDİ



Öte yandan Salda Gölü’nde kıyıya yakın bölgeye ahşap üniteler yerleştirildiği görüldü. Ahşap birimlerde ziyaretçilerin yeme-içme, tuvalet ve dinlenme gibi günübirlik ihtiyaçları karşılanacak. Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı da gölden 2 kilometre uzakta oluşturulacak alanda çözülecek.



