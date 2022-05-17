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Salda Gölü'nün "bataklığa dönüştü" iddialarına cevap

#Salda Gölü#Bataklık#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Salda Gölünün bataklığa dönüştü iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü'nün bataklığa döndüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün bazı noktalarında su çekilmesi yaşandığı ve bataklık alanlar oluştuğu iddia edilmişti. İddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.

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Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarının en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürülmekte olduğunu açıklayan Uçan, "Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmalarda üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlığımız temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulunun tavsiye kararlarına uyulmaktadır. Doğal mirasımız olan bu bölgenin, eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bilimsel hassasiyetler de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanımızın kararıyla Salda Gölü ve Çevresi 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi" diye konuştu.

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"ALANDA ALINAN ÖNLEMLER"

Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Hacı Abdullah Uçan, "Beyaz Adalar bölgesinde, gölün kıyısına araçların ve insanların girişi yasaklanmıştır. Bu bölgede taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısı kısıtlanmıştır. Salda Gölü’nün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Koruma tedbirlerinin uygulanması için alana 7/24 kamera sistemi kurulmuş olup, yine koruma tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin otopark ihtiyacı alandan 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılanmıştır" dedi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ YER BATAKLIK DEĞİL"

Son dönemlerde gölle ilgili asılsız iddiaların yer aldığını ve iddiaların her birinde projelerle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyunu yanıltıldığını savunan Uçan, "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu görsellerle kamuoyu yanıltılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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"HER YIL YAŞANIR"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise kirliliğin Salda Gölü kıyısına yağan kar sularının taşıdığı çam ağaçları polenlerinden kaynaklandığını bu olayın her yıl tekrarlandığını hatırlattı.

Salda Gölü'nün "bataklığa dönüştü" iddialarına cevap
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#Salda Gölü#Bataklık#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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