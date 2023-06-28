Salça kaynatılan kazana düşen Öykü Merve, bayramın ilk gününde toprağa verildi

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Olay, 6 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Öykü Merve Açıl, oyun oynarken dengesini kaybedip kış için salça kaynatılan kazana düştü. Ailesi çocuğu kazandan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve, buradan da ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Ancak Öykü Merve, dün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

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Meltem ve Ramazan Açıl çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Öykü Merve'nin cenazesi dün akşam saatlerinde Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Öykü Merve'nin cenazesi, Değirmenbaşı Mezarlığı'nda öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi.