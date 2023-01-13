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Saklıkent'te gecikmeli 'kar' sevinci

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#Kar#Antalya#Saklıkent Kayak Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 09:47

Antalya kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 1 ay gecikmeli yağdı. Zirvede kar kalınlığı, 1 metreyi geçti.

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Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre, 1 ay geç yağdı. Kenti hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

Saklıkentte gecikmeli kar sevinci

Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, sosyal medya hesabından "Zirve beyaza büründü. Artık kayak yapma zamanı" mesajıyla sezonu açtıklarını duyurdu. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Özaydın, “Aralık ayının ilk haftası beklediğimiz kar yağışı ocak ayında geldi. Sezonu birkaç hafta gecikmeli açıyoruz. Antalyalılar bu kış zirvede kış sporlarının tadını doyasıya çıkaracak" dedi.

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Kayak hocası Taner Döşkaya ise “Saklıkent'te kar 1 metreyi geçti. Yağış nedeniyle pistlerde sıkıştırma işlemi yapamıyoruz. İş makineleri yağış durur durmaz pistleri sıkıştırarak kayak ve snowboard yapmaya elverişle hale getirecek" diye konuştu.

 

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#Kar#Antalya#Saklıkent Kayak Merkezi

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