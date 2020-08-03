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Haber Giriş: 03.08.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

'Sakin kent'te 10 kilometrelik kuyruk!

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'Sakin kent'te 10 kilometrelik kuyruk!
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Kurban Bayramı tatilinde başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerdeki vatandaşların tatil tercihi Muğla olurken, yaşanan yoğunluk nedeniyle hem araçlar, hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Muğla’nın iki ‘Sakin Kent’inden birisi olan Ula’nın Akyaka Mahallesi bu bayramda da adeta tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin üçüncü günü aşırı yoğunluk nedeniyle Jandarma Akyaka’ya girişi bir süreliğine kapatmıştı.

Akyaka sahilinde yaşanan yoğunluk Akyaka-Akbük arasındaki 10 kilometrelik kıyıda da yaşandı.

Sakin kentte 10 kilometrelik kuyruk

Akyaka-Çınar plajı arasındaki 10 kilometrelik yolun tamamı park etmiş araçlarla dolarken, bazı vatandaşlar plaja gitmek için 5 kilometre yürümek zorunda kaldı. Günübirlik tatil beldesi olması nedeniyle tatilciler plaja yakın alanlarda araçlarını park edebilmek için sabah erken saatlerde Akyaka’ya giriş yapıyor.

Sakin kentte 10 kilometrelik kuyruk

3 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka, Kurban Bayramı tatilinde yine nüfusunun 25 katı misafiri ağırladı. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği tatil beldesinde deniz ve sahilde yaşanan yoğunluk araç park yerlerinde de yaşandı.

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