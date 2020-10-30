Sakarya’da paniğe neden olan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşındaki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsı içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri ise uzun uğraşlar sonucu F.K.’yı ikna ederek yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken itfaiye ekipleri ise evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.