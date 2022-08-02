Sakarya’da korkunç olay: Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuk vuruldu

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Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.