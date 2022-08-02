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Sakarya’da korkunç olay: Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuk vuruldu

#Sakarya#Serdivan#Silahlı Saldırı
Sakarya’da korkunç olay: Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuk vuruldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğine ateş eden Y.Y.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti.  Yaralanan çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Sakarya#Serdivan#Silahlı Saldırı

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