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Sakarya'da feci kaza: TIR, park halindeki kamyona çarptı

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#Trafik Kazası#Sakarya#TIR
Sakaryada feci kaza: TIR, park halindeki kamyona çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 09:49

Sakarya'nın Geyve ilçesinde TIR'ın, arıza yaptığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde, D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Erdal M. yönetimindeki 03 FZ 147 plakalı TIR, arıza yapınca Y.E.Ş.’nin yol kenarına park ettiği 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarpıp, karşı şeride devrildi. Kazada, TIR'da bulunan Ramazan Koyun yaşamını yitirdi, Volkan Coşar ile Erdal M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Volkan Coşar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekibi, durumu hafif olan TIR şoförüne kaza yerinde müdahale etti.

Sakaryada feci kaza: TIR, park halindeki kamyona çarptı


Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Sakarya#TIR

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