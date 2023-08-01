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Sakarya'da feci kaza... Şokun etkisiyle ‘Ben öldüm mü’ diye sordu

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#Sakarya#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 10:36

Sakarya’da sürücü E.E.'nin kontrolünden çıkan aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kadının, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” dediği ve sağlık ekiplerinin ise ‘hayır ölmedin’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, Adapazarı-Karasu istikameti D-650 karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki yabancı plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakaryada feci kaza... Şokun etkisiyle ‘Ben öldüm mü’ diye sordu

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” diye sayıkladı. Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ‘hayır ölmedin’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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#Sakarya#Trafik#Kaza

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