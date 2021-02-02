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Gündem
SAKARYA (AA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Sakarya'da engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Sakarya'da engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde engelli aracına çarpmamak için manevra yapınca beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Caddesi D-010 kara yolunda 54 PA 093 plakalı otomobiliyle ilerleyen A.Ş, Dörtyol ışıklar mevkisinde elektrikli engelli aracına çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 UC 4201 plakalı beton mikserine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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